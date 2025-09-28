Rapsodie dal cielo di Gabriella Colletti a Trastevere

Nella splendida cornice del “Complesso Monumentale del Buon Pastore” sito nel cuore di Roma, a Trastevere, presso la Casa Internazionale delle Donne, in Via della Lungara 19, Venerdì 3 ottobre 2025 alle ore 17,30, avrà luogo la presentazione della silloge Rapsodie dal cielo pubblicato per i Tipi della Casa Editrice Manni, Lecce 2025, di Gabriella Colletti.

Nell’ambito dell’evento, Claudia Formiconi, Presidente dell’Associazione Culturale Giancarlo Campedelli e del Premio Letterario/Rudy De Cadaval, dialogherà con l’Autrice, intraprendendo, assieme, un viaggio “tra il sacro e il profano, teso all’università del verso, e del trionfo delle passioni più arcane e dei sentimenti rivelati”.

Ingresso libero

Per informazioni, scrivere a: gabri.colletti@libero.it

