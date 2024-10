Razine Marouan e Giulia Aprile vincono la “Cecchignola di Corsa” 

Il tradizionale evento organizzato dall’LBM Sport Team in collaborazione A.S.D. Esercito Cecchignola e il “Comando Comprensiorio della Cecchignola” con il Patrocinio del Municipio IX EUR si è svolto domenica 6 ottobre 2024 con partenza alle 9:30 dall’area Bonivento (ingresso in via de Bersaglieri, adiacente civico 108.)

La bravura nell’organizzare corse podistiche del Presidente Gianfranco Balsamo e l’apporto dell’Esercito, hanno garantito precisione, ordine, e sicurezza ad una delle più belle ed interessanti gare nell’ambito del territorio della Capitale. E, come in tutte le precedenti edizioni della Cecchignola in Corsa, la partecipazione dei concorrenti è stata numerosa con all’incirca 600 atleti all’arco di partenza.

La Cecchignola di Corsa gara nazionale di corsa su strada, individuale maschile, femminile e di società, sulla distanza dei 10km (percorso omologato FIDAL).

Il percorso ricavato come nelle precedenti nell’interno della Città militare della Cecchignola, un po’ tortuoso con numerosi saliscendi, non ha permesso ai concorrenti di centrare il proprio obbiettivo, riguardante i tempi programmati nei vari allenamenti. La mattinata un po’ gelida prima del segnale di partenza, con il passare del tempo ha raggiunto poi una temperatura un po’ eccessiva per una corsa podistica nel mese di ottobre .

Le premiazioni si sono svolte sul posto a fine gara.

Ordine di arrivo uomini: primo Razine Marouan C.S. Esercito con il tempo di 0:30:17, secondo Emaniel Freedom Italia x- solid Sport Lab ASD, terzo Bussotti Neves, Juior Joao Capistrano Ma CS Esercito

Tra le donne: Giulia Aprile del CS Esercito si è classificata al primo posto con il tempo di 0:35:04, seconda Giorgia Vasari Acqua Cetosa con il tempo di 0:36:58, terza Tsyupka atliya x- Socid Sport Lab ASD (0:38:30) .

