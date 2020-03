Re Bazza di Tordo in streaming con il Teatro Le Maschere

Stagione teatrale 2019 / 2020 – Teatro Ragazzi

Lunedì 30 marzo ore 15.00

in streaming sulla pagina Facebook del Teatro Le Maschere

Re Bazza di Tordo

Liberamente tratto dalla fiaba dei fratelli Grimm

scritto da Carla Marchini

Regia di Gabriela Praticò

Con (in o. a.) Martina Carletti, Rodolfo Mantovani, Francesco Mistichelli

Costumi: Carla Marchini

Scene: Giuseppe Convertini

Musiche: Alessandro Cercato

Luci: Roberto Pietrangeli

Ass.nte costumi: Amedeo D’Amicis

A seguito del Covid19, proseguono, per i più piccoli, gli appuntamenti in streaming del Teatro Le Maschere.: dal momento che non si può andare a Teatro, sarà il Teatro a venire da voi!!! L’appuntamento è per lunedì 30 marzo alle 15:00 con “Re Bazza di Tordo”, in streaming sulla pagina Facebook:

https://www.facebook.com/teatrolemaschere/?ref=br_rs

Anche se qualche spettacolo è stato già visto, sicuramente ai bambini farà piacere rivederli (i bambini amano risentire le stesse fiabe con le STESSE parole!!!).

Sarà un modo di passare un’oretta in compagnia di belle storie interpretate da bravissimi attori (ai quali va un sentito ringraziamento per il sostegno dato a quest’iniziativa).

I piccoli potranno prendere spunto dallo spettacolo per creare tutti i disegni che vorranno e, volendo, inviarli direttamente all’indirizzo mail seguente:

comunicazione@teatrolemaschere.it

L’ accesso naturalmente è totalmente gratuito.

In questo modo non vi dimenticherete del Teatro Le Maschere che, appena si potrà, vi accoglierà a braccia aperte, ma intanto #restiamoacasa

Dunque l’appuntamento è per lunedì 30 marzo alle ore 15 sulla pagina Facebook del Teatro Le Maschere con lo spettacolo Re Bazza di Tordo, liberamente tratto dall’omonima fiaba dei fratelli Grimm!

La favola, attraverso situazioni comiche, momenti di riflessione e canzoni, dimostrerà ai più piccini quali sono le conseguenze di un comportamento arrogante e superbo. Il testo e i costumi sono di Carla Marchini, la regia di Gabriela Praticò. Protagonisti: Martina Carletti, Rodolfo Mantovani, Francesco Mistichelli; le scene sono di Giuseppe Convertini.

I prossimi appuntamenti del teatro in streaming al Teatro Le Maschere, si terranno lunedì 6, 13 e 20 aprile, sempre alle ore 15.00.

Durata 1 ora,

Età 3/8 anni

Teatro Le Maschere

INFO

https://www.facebook.com/teatrolemaschere/?ref=br_rs