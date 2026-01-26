Rebibbia sale sul palco: all’Auditorium il riscatto delle “Donne del Muro Alto”

Questa mattina, presso l’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, è andato in scena lo spettacolo teatrale “Olympe”, interpretato dalle attrici detenute della compagnia “Le Donne del Muro Alto”, nell’ambito del progetto promosso dall’Associazione Per Ananke.

Il progetto, attivo dal 2013, unisce teatro, educazione alla legalità e inclusione sociale, coinvolgendo le detenute e le ex detenute della Casa Circondariale femminile di Rebibbia in un percorso di formazione e crescita personale attraverso l’arte.

Lo spettacolo è stato accompagnato da momenti di approfondimento e dialogo con gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado del Municipio II, cui è rivolto il progetto, offrendo loro un’occasione di riflessione sui temi della giustizia, del cambiamento e del riscatto.

Il Municipio Roma II riconosce e sostiene con convinzione il valore sociale, educativo e culturale di questa iniziativa, che dimostra come la cultura possa essere strumento concreto di emancipazione, confronto e trasformazione.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.