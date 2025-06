Referendum 8 e 9 giugno, le informazioni per il voto

L’8 e il 9 giugno i cittadini saranno chiamati al voto su cinque referendum abrogativi. Le urne resteranno aperte nella giornata di domenica 8 giugno dalle ore 7 alle 23, mentre nella giornata di lunedì 9 giugno dalle ore 7 alle 15.

Queste, nel dettaglio, le denominazioni dei quesiti:

– Contratto di lavoro a tutele crescenti – Disciplina dei licenziamenti illegittimi: abrogazione;

– Piccole imprese – Licenziamenti e relativa indennità: abrogazione parziale;

– Abrogazione parziale di norme in materia di apposizione di termine al contratto di lavoro subordinato, durata massima e condizioni per proroghe e rinnovi;

– Esclusione della responsabilità solidale del committente, dell’appaltatore e del subappaltatore per infortuni subiti dal lavoratore dipendente di impresa appaltatrice o subappaltatrice, come conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici: abrogazione;

– Cittadinanza italiana: dimezzamento da 10 a 5 anni dei tempi di residenza legale in Italia dello straniero maggiorenne extracomunitario per la richiesta di concessione della cittadinanza italiana.

Fino a mercoledì 4 giugno studenti universitari e cittadini interessati a fare il Presidente di seggio in surroga possono inviare le domande via Pec o posta elettronica ordinaria.

Da ricordare anche che domenica 8 e lunedì 9 sarà attivo un servizio di trasporto degli elettori con disabilità con pulmini attrezzati.

Per richiederlo, è necessario contattare il Comando della Polizia Locale di Roma Capitale ai numeri 06/67692540 – 06/67692541.

