Referendum, a Roma sarà possibile votare anche con attestato sostitutivo

In occasione delle prossime consultazioni referendarie dell’8 e del 9 giugno a Roma, coloro che non hanno la tessera elettorale (ad esempio perché smarrita, rubata o deteriorata), che hanno esaurito gli spazi delle timbrature o hanno cambiato indirizzo e non sanno in che sezione votare, potranno scaricare online sul portale di Roma Capitale un Attestato di voto Sostitutivo e recarsi direttamente con questo al seggio per votare.

Questa soluzione permetterà ai cittadini, che per vari motivi si accorgeranno all’ultimo momento di non poter utilizzare la tessera elettorale, di non dover recarsi in Municipio o all’ufficio elettorale centrale di via Petroselli per ottenerne un duplicato e consentirà loro di ottenere comodamente e rapidamente online un attestato sostitutivo, evitando le lunghe code agli sportelli degli uffici elettorali tipiche dei giorni del voto e di quelli immediatamente precedenti.

Il servizio è attivo sul portale di Roma Capitale alla pagina dedicata ai “Certificati Anagrafici e di Stato Civile Online“. Si dovrà cliccare sul bottone “Accedi al Servizio” e poi seguire le istruzioni fino a selezionare, tra le opzioni, quella relativa all’”Attestato Sostitutivo Elettorale”.

Per accedervi il cittadino dovrà autenticarsi tramite verifica della propria identità digitale. Potranno richiedere online l’attestato sostitutivo della tessera elettorale i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali di Roma Capitale, sia i residenti sia coloro che sono iscritti all’Anagrafe Italiani Residenti all’Estero (Aire) di Roma.

Potranno inoltre utilizzare l’attestato sostitutivo anche tutti coloro che sono residenti a Roma ma che dimorano in altri Comuni e che non hanno con sé la propria tessera elettorale o che non hanno uno specifico indirizzo di riferimento come ad esempio:

gli elettori fuori sede che si trovino a dimorare in un Comune al di fuori della Città Metropolitana di Roma per motivi di studio, lavoro o cure mediche per un periodo di tempo superiore a tre mesi e che abbiano fatto domanda di voto fuori sede che sia stata accettata;

appartenenti alle forze armate o naviganti che dispongono delle autorizzazioni militari necessarie per l’esercizio di voto fuori sede;

residenti all’estero che abbiano optato per tempo per il voto nel proprio Comune di iscrizione elettorale (che deve essere Roma Capitale);

residenti in indirizzi fittizi (come, ad esempio, “via Modesta Valenti”) ai quali non è possibile provvedere alla spedizione della tessera elettorale proprio per mancanza di un indirizzo specifico.

L’attestato sostitutivo può essere richiesto, online, esclusivamente per se stessi e in nessun modo per terzi.

Per effettuare la richiesta sul portale di Roma Capitale si dovrà accedervi verificando la propria identità digitale – tramite Spid, Carta d’Identità Elettronica (Cie) o Carta Nazionale dei Servizi (Cns) – in modo analogo a come si fa già per il rilascio dei certificati anagrafici.

Una volta autorizzato l’accesso da parte del sistema informatico, questo verificherà l’iscrizione della persona nelle liste elettorali di Roma Capitale; una volta avvenuto ciò, l’utente potrà stampare autonomamente l’attestato sostitutivo della tessera elettorale.

L’attestato:

sarà emesso in formato Pdf in modalità completamente gratuita;

sarà numerato in modo da associare il numero dell’attestato all’elettore e recherà l’indicazione a stampa, o timbro digitale, del sindaco di Roma Capitale;

avrà validità esclusivamente per questa consultazione referendaria e la sua emissione non varrà come richiesta automatica di una nuova tessera elettorale (tessera che, ad esempio in caso di smarrimento, se ritrovata potrà quindi essere di nuovo utilizzata in una tornata elettorale successiva) né impedirà la possibilità di richiedere o utilizzare una tessera elettorale (il cittadino quindi, se lo riterrà, potrà comunque chiederla secondo le modalità previste e recarsi a votare con la tessera e non con l’attestato scaricato online).

Il presidente della Sezione elettorale, in sede di accertamento del numero dei votanti, non dovrà sommare l’elettore che ha votato con l’attestato sostitutivo al numero dei votanti della Sezione, trattandosi infatti di elettore già iscritto nelle liste elettorali della Sezione e solo temporaneamente sprovvisto della tessera elettorale.

“Abbiamo deciso insieme agli uffici elettorali di Roma Capitale, che ringrazio, di avvalerci, in questi ultimi giorni prima del voto, della possibilità di ricorrere agli attestati sostitutivi della tessera elettorale per due ordini di motivi – ha dichiarato l’assessore al Personale, servizi anagrafici ed elettorali, attuazione del programma di mandato, comunicazione istituzionale e decentramento amministrativo, Giulio Bugarini – anzitutto per consentire ai cittadini che si accorgessero all’ultimo momento di non poter utilizzare la tessera elettorale di ottenere in autonomia, online e in tutta sicurezza, un titolo sostitutivo per votare, facilitandoli e agevolando il loro accesso all’esercizio del diritto del diritto di voto, dando così piena e diretta applicazione al dettato costituzionale.

E poi – ha aggiunto – per agevolare il lavoro degli sportelli elettorali comunali, che nei giorni precedenti al voto e in quelli stessi in cui si tengono le consultazioni registrano afflussi di pubblico anche estremamente importanti; una soluzione che consente quindi di operare anche significativi risparmi di risorse, umane, tecniche ed economiche” ha concluso Bugarini.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.