Referendum, municipi a confronto: dove si è votato di più (e dove di meno) a Roma

Una Capitale che non si disinteressa del futuro, ma che rivela anche profonde differenze tra centro e periferia.

È l’immagine che emerge dai dati sull’affluenza ai referendum dell’8 e 9 giugno: a Roma, alla chiusura dei seggi domenica sera alle 23, aveva votato il 27,59% degli aventi diritto, ben oltre la media nazionale ferma al 22,7% e più alta anche della media regionale, che si attesta al 23,71%.

Ma dietro la percentuale complessiva, si nasconde una mappa della partecipazione che racconta molto del tessuto urbano e sociale della città.

A trascinare verso l’alto i numeri è stato soprattutto l’VIII Municipio, con una partecipazione che ha sfiorato il 34,3%. Qui, tra Garbatella e San Paolo, l’attivismo politico e sociale ha storicamente radici forti e, ancora una volta, ha dato prova di vitalità.

Tutt’altra storia nel XV Municipio, dove l’affluenza si è fermata poco sopra il 20%. Un dato che pesa, soprattutto in un territorio vasto e variegato che include zone come La Storta, Prima Porta e parte di Cesano, e che evidenzia una distanza — non solo geografica — dalle dinamiche politiche cittadine.

I numeri sono molto omogenei tra i cinque quesiti proposti: quattro riguardanti l’abrogazione di parti del Jobs Act e uno, su scheda gialla, dedicato alla riduzione degli anni necessari per ottenere la cittadinanza italiana. Su ciascun quesito, più di mezzo milione di romani si sono espressi: oltre 569mila voti registrati su ogni scheda, con scarti minimi tra una e l’altra.

Nei municipi centrali — come il I, il II e il III — l’affluenza ha oscillato tra il 28% e quasi il 30%. In quelli dell’area Est, come il VI (Tor Bella Monaca, Torre Angela), i numeri sono scesi fino al 20,5%, confermando una partecipazione più bassa nelle zone periferiche.

Il voto si è distribuito lentamente nel corso della giornata. Alle 19, già si erano recati alle urne quasi 570mila cittadini, segno di un coinvolgimento che, seppur non massivo, ha mostrato una certa regolarità. I dati finali arriveranno lunedì 9, a chiusura delle urne alle ore 15.

Ecco, di seguito, tutti i dati nel dettaglio.

Municipio I: l’affluenza oscilla, per i cinque quesiti, tra il 28,39% e il 28.54%. Nell’ordine: 28,39% per il primo; 28,39% per il secondo e il terzo; 28.433% per il quarto e 28.54% per il quinto.

Municipio II: tra il 29.79% e il 29.94%. Nell’ordine: 29.79% per i primi tre quesiti; 29.85% per il quarto; 29.94% per il quinto.

Municipio III: 29,62%. Per i primi tre quesiti è al 26.62%; per il quarto al 29,64%, per il quinto al 29.62%.

Municipio IV: 29.04% (solo per il quinto quesito è leggermente più bassa, 29,01%

Municipio V: l’affluenza oscilla tra il 28,77% e il 28,882%

Municipio VI: 20,59% nei primi quattro quesiti, 20,56% per il quinto

Municipio VII: tra il 31.27 e il 31.29% per i primi quattro quesiti, al 31.25% per il quinto

Municipio VIII: tra il 34.23 e il 34.27%

Municipio IX: tra il 28.35% e il 28.37%

Municipio X: tra il 24.77 e 24.78% per i primi quattro quesiti, al 24.72% per il quinto

Municipio XI: 27.06% per i primi quattro, 27.02% per il quinto

Municipio XII: tra il 25.91 e il 25.95% per i primi quattro, più alto quello per il quinto: 29.98%

Municipio XIII: 25.19% per il primo, il terzo e il quarto; 25.18% per il secondo; 26.16% per il quinto

Municipio XIV: 25.65% (solo per il secondo e terzo al 25.64%)

Municipio XV: l’affluenza oscilla tra il 20.34 e il 20.36 per i primi quattro quesiti, 20.38% per il quinto

Nel frattempo, la Capitale si mostra ancora una volta a due velocità: attenta e partecipe in alcune zone, distante e disillusa in altre.

