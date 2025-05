Referendum, oltre 9.500 domande per votare “fuori sede” a Roma

Sono oltre 9.500 le domande complete e valide che sono state ricevute da Roma Capitale da persone residenti in Comuni al di fuori della Città Metropolitana di Roma Capitale che – per motivi di studio, lavoro o cure mediche – si trovano nella Capitale per un periodo di almeno tre mesi e intendono votare qui per le prossime consultazioni referendarie.

Delle 9.534 domande accettate, 4.994 sono state inviate da studenti fuori sede, 4.449 da persone che si trovano a Roma per motivi di lavoro e 91 da cittadini che si trovano a Roma per cure mediche (malati non ospedalieri).

Gli elettori autorizzati a votare fuori sede entro il 3 giugno riceveranno da Roma Capitale – dopo che sarà stata acquisita da parte dei Comuni di residenza la conferma del possesso del diritto di elettorato attivo – un’attestazione di ammissione al voto con l’indicazione del numero e dell’indirizzo della sezione elettorale presso cui votare.

“Oltre 9.500 persone che, pur non essendovi residenti, si trovano nella nostra città per un periodo di tempo abbastanza lungo, e che avrebbero avuto difficoltà a tornare a casa per poter votare per i prossimi Referendum, potranno farlo qui – ha dichiarato Giulio Bugarini, assessore al Personale e Servizi anagrafici ed elettorali – come amministrazione di Roma Capitale ci siamo impegnati perché a tutti questi cittadini fosse garantito un diritto costituzionale fondamentale, quello di potersi esprimere attraverso il voto, e siamo molto soddisfatti di averli potuti aiutare”.

