Regione Lazio, 6,8 milioni per gli oratori: “Spazi di comunità per crescere insieme”

La Regione Lazio punta sugli oratori come presìdi di socialità, educazione e inclusione. Con un investimento complessivo di 6 milioni e 840 mila euro, la Giunta guidata da Francesco Rocca ha approvato l’elenco dei progetti che riceveranno i finanziamenti previsti dalla legge regionale del 13 giugno 2001, dedicata al riconoscimento della funzione sociale ed educativa degli oratori e delle strutture similari.

“Sin dal primo giorno del mio mandato ho detto con chiarezza che i giovani sarebbero stati al centro delle politiche regionali – ha dichiarato Rocca –. Gli oratori non sono solo luoghi fisici, ma spazi reali di incontro e crescita, presìdi fondamentali in un tempo segnato da solitudine e disagio. Investire su di loro significa investire sul futuro dei nostri ragazzi, sulla coesione sociale e sulla prevenzione del disagio, specialmente nelle aree più fragili del territorio”.

155 progetti finanziati in tutto il Lazio

Per il biennio 2025-2026 saranno sostenuti 155 progetti distribuiti su tutto il territorio regionale, con l’obiettivo di potenziare le attività educative, formative e di inclusione rivolte a bambini, adolescenti e famiglie.

L’avviso pubblico ha raccolto un’ampia adesione: 312 le domande presentate, di cui 270 ammesse dopo la verifica amministrativa. Tredici sono state escluse per invio oltre i termini e ventinove per doppia presentazione.

Interventi e obiettivi

Le risorse, 3,38 milioni per il 2025 e 3,46 milioni per il 2026, serviranno per:

riqualificare e manutenere spazi interni ed esterni,

realizzare lavori di efficientamento energetico,

acquistare beni durevoli, arredi e strumenti multimediali,

potenziare la presenza di educatori, animatori e volontari.

L’obiettivo è ampliare orari e giornate di apertura e offrire nuove attività non solo per i frequentatori abituali, ma anche per giovani che non hanno un punto di riferimento educativo.

Tra le priorità figurano:

la promozione del volontariato e della cittadinanza attiva,

il contrasto alla povertà educativa,

il sostegno al recupero scolastico,

la formazione digitale per i più giovani,

percorsi di inclusione e recupero rivolti a soggetti fragili o a rischio di emarginazione.

“Laboratori di comunità”

Con questo intervento, la Giunta Rocca intende rafforzare il ruolo degli oratori come veri e propri laboratori di comunità, capaci di unire le persone e offrire opportunità concrete di crescita personale e partecipazione alla vita collettiva.

“Questo finanziamento – ha concluso Rocca – dimostra che la Regione crede davvero nella forza educativa e sociale degli oratori. Un impegno concreto, che va oltre le parole, e che mette al centro i nostri giovani e il loro futuro”.

