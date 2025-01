Regione Lazio, aperto il bando per la partecipazione alle fiere turistiche

La Regione Lazio lancia un ambizioso progetto per promuovere il proprio territorio sulle principali piazze internazionali del turismo.

Con due milioni di euro di finanziamento, il bando appena pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione offre agli operatori turistici locali la possibilità di partecipare a fiere e borse di settore in tutto il mondo, trasformando le imprese del Lazio in protagoniste del turismo globale.

Un’occasione preziosa per chi lavora nel settore, dalla piccola agenzia di viaggi alle grandi realtà alberghiere, per ampliare la propria rete di contatti, stringere partnership strategiche e attrarre nuovi flussi turistici verso una regione che ha ancora molto da raccontare.

Un bando che guarda lontano: ecco le fiere selezionate

L’obiettivo è chiaro: portare il Lazio nelle fiere più importanti del panorama turistico, sia in Italia che all’estero. Tra gli appuntamenti in calendario ci sono eventi di grande rilevanza come:

BIT di Milano (9-11 febbraio) – Il più noto evento turistico in Italia, un punto di incontro per operatori e viaggiatori;

Emitt di Istanbul (5-7 febbraio) – La più grande fiera del turismo del Mediterraneo;

ITB di Berlino – Riconosciuta come la fiera turistica più importante al mondo;

IMEX di Francoforte – Dedicata al turismo MICE (Meeting, Incentive, Convention, Events);

WTM di Londra e Travel Adventure Show di Washington – Due fiere chiave per il mercato anglosassone.

Le aziende selezionate potranno usufruire di agevolazioni pubbliche, una spinta concreta per migliorare la loro visibilità e consolidare la propria presenza sui mercati globali.

Elena Palazzo: “Il turismo è una leva strategica per il Lazio”

L’assessore regionale al Turismo, Sport e Ambiente, Elena Palazzo, sottolinea l’importanza di questa iniziativa per l’intera regione:

“Siamo convinti che il turismo rappresenti un asset strategico molto importante per lo sviluppo economico, per la valorizzazione del territorio, oltre che per la crescita sociale e culturale. Per tutte queste ragioni abbiamo ritenuto essenziale stabilire un calendario dei più importanti appuntamenti nazionali e internazionali che ci consenta di pianificare al meglio e di coinvolgere una platea più ampia e variegata possibile. A tale scopo abbiamo previsto un principio di rotazione che ci permetta di estendere l’opportunità di promozione turistica, differenziando le presenze delle imprese.” “È importante che il settore dell’incoming sia adeguatamente rappresentato alle Fiere più consolidate in Italia e all’estero, perché questo si è dimostrato negli anni uno strumento efficace in termini di incremento dei flussi turistici, di fidelizzazione e di accordi che si possono creare tra operatori per lo sviluppo di azioni di marketing“, ha concluso l’assessore Palazzo.

Le scadenze da segnare in agenda

Le aziende interessate a partecipare dovranno presentare la propria manifestazione di interesse entro queste date:

15 gennaio 2025 per la partecipazione alle fiere Emitt di Istanbul e BIT di Milano;

30 gennaio 2025 per le altre fiere in programma nel corso dell’anno.

Come partecipare

Gli operatori interessati possono consultare l’avviso pubblico sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e inviare la propria candidatura entro i termini previsti.

Per le imprese turistiche del Lazio, il bando rappresenta un’occasione concreta per espandere il proprio business e rafforzare l’immagine della regione nel panorama globale del turismo.

