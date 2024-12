Regione Lazio, approvato il collegato al bilancio

Approvato il 28 novembre dal Consiglio Regionale del Lazio il provvedimento “Misure per la semplificazione, modifiche a leggi regionali varie e disposizioni relative all’esecuzione degli impegni assunti col Governo” noto anche come ‘Collegato al Bilancio‘.

Il testo definitivo è composto da 85 articoli, 34 in più rispetto al testo inizialmente portato in aula dalla Giunta. I primi 20 articoli erano stati approvati nelle sedute del 21 e del 26 novembre. Nella seduta conclusiva del 28 novembre sono stati quindi approvati i 31 articoli restanti, facenti parte del testo proposto dall’Assessore al bilancio Giancarlo Righini, cui si sono aggiunti appunto 34 articoli derivati da emendamenti presentati in aula, sia da parte della maggioranza che dell’opposizione. Nello specifico, gli articoli aggiuntivi sono stati proposti dall’Assessore Righini (16), Italia Viva (4), Forza Italia (4), M5S (4), Fratelli d’Italia (3), PD (1) e AVS (1). Inoltre, approvato anche anche un articolo sottoscritto da tutti i capigruppo di minoranza a sostegno delle donne vittime di violenza.

C’è però da dire che, nonostante l’alta partecipazione da parte di tutti i gruppi politici, nel redigere il testo conclusivo, il provvedimento è stato approvato con soli 25 voti a favore e 3 contrari, con dichiarazioni del M5S (che ha comunque fatto inserire 4 suoi emendamenti) che ha definito invotabile il documento conclusivo.

Per i consiglieri del M5S si tratta di un “provvedimento invotabile, prima di tutto perché sacrifica la sicurezza dei bambini e del personale scolastico sull’altare di giochi politici e compromessi interni alla maggioranza. Tra le norme più gravi approvate c’è quella che permette che i locali destinati a segreterie, insegnanti, personale ausiliario e servizi sanitari possano essere collocati in spazi senza finestre come i seminterrati. Ma ciò che è più inaccettabile è l’introduzione della possibilità di collocare le aule delle scuole dell’infanzia al primo piano, costringendo bambini dai 3 ai 5 anni a salire e scendere due rampe di scale, in palese violazione delle più elementari norme di sicurezza e buonsenso“.

Netta contrarietà espressa dalle opposizioni anche all’articolo 12, contenente “Disposizioni in materia di Agricoltura, Ambiente e Transizione energetica”, nel quale sono previste modifiche alle norme esistenti sui frazionamenti di aziende agricole da parte degli eredi, sugli interventi di ristrutturazione edilizia in zona agricola e sui Piani di utilizzazione aziendale, poiché secondo le opposizioni si tratta di norme di urbanistica e non di agricoltura.

Tra le novità rilevanti inserite nel testo: stralcio dell’articolo 23 sulla costituzione del Sistema di Gestione Alta Tuscia Natura, che recentemente aveva causato degli scontri tra Pd e Forza Italia da una parte e Fratelli d’Italia dall’altra; riduzione della pressione fiscale ed incremento degli investimenti grazie allo sblocco di 130 milioni previsti già da tempo dal Ministero dell’Economia; stanziamento di 48 milioni per la copertura di debiti fuori bilancio, dei quali 38 previsti per il trasporto pubblico locale di Roma Capitale e 10 per il rinnovo del contratto integrativo degli infermieri di pronto soccorso

Marco Bertucci, Presidente Commissione Bilancio, dichiara che si tratta di un provvedimento che “conferma l’enorme e qualificato lavoro portato avanti dall’assessore Righini e dai suoi uffici, senza dimenticare quanto realizzato in questi mesi in commissione Bilancio. Un provvedimento che è arrivato anche con l’ascolto di alcune delle istanze arrivate dai banchi della minoranza durante i dibattiti avvenuti in aula: il tutto rende questo Collegato un documento di ampio respiro, che guarda al solo bene dei nostri cittadini e porta il Lazio nel futuro”

Soddisfazione espressa anche dal Consigliere Enrico Tiero, Presidente della commissione Sviluppo economico e Attività produttive, secondo cui “Questa legge contiene una serie di norme che danno esecuzione a impegni assunti dalla Giunta con il Governo. Affronta in modo efficace alcuni settori come agricoltura, ambiente e transizione energetica. Vengono prese a cuore le politiche sociali e di tutela della salute. A mio avviso si migliorano le normative in materia di cultura, cinema, sport e sviluppo socio-economico del territorio“. Tiero conclude dicendo che il provvedimento approvato va nella direzione della tutela di attività produttive essenziali per l’economia laziale.

