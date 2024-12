Regione Lazio, stanziati 350mila euro per sicurezza area portuale Anzio

La direzione regionale Urbanistica, Politiche abitative, Case popolari e Politiche del mare ha provveduto a stanziare, al Comune di Anzio, 350mila euro come contributo a sostegno delle misure urgenti e straordinarie per il funzionamento e la sicurezza dell’area portuale.

“Quello di Anzio è uno dei principali porti per lo sviluppo economico del Lazio, il cui valore è progressivamente accresciuto nel corso degli ultimi anni, soprattutto per le attività pescherecce ed economiche a esso collegate, nonché per la sua capacità di garantire la continuità territoriale con le isole pontine”, ha dichiarato l’assessore Pasquale Ciacciarelli.

“In questo senso abbiamo fin da subito ritenuto necessario analizzare tutte le azioni necessarie per preservarne il valore e consentirne lo sviluppo. Già nei mesi scorsi abbiamo provveduto a stanziare 250mila euro a favore del Comune di Anzio per programmare interventi per la manutenzione degli ambiti portuali e dei fondali, con la finalità di superare l’annoso problema legato all’insabbiamento”, ha aggiunto l’assessore Ciacciarelli.

“Questi ulteriori 350mila euro serviranno, invece, per le misure straordinarie e per il funzionamento e la sicurezza dell’area portuale. L’obiettivo è quello di consentire la piena fruizione di uno dei principali porti del Lazio, in un’ottica di pieno sviluppo e affermazione della Regione Lazio nel settore della Blue Economy”, ha concluso l’assessore Ciacciarelli.

Sostieni Abitarearoma è importante! ↙

è importante! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.