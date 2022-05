Triathlon, Paratriathlon, Running, Nuoto. Per due giorni il Porto Turistico di Roma vestirà l’abito del Revolution Roma Sport Weekend, l’evento multidisciplinare in programma sabato 21 e domenica 22 maggio 2022 che coinvolgerà centinaia di atleti di ogni età provenienti da tutta Italia. Le diverse prove del vasto programma si svolgeranno sul Lungomare e nelle acque antistanti il porto, e prevedono anche una prova in notturna con lo svolgimento della corsa aperta a tutti di 5 chilometri “Night run ”. Inoltre, sarà allestito un villaggio aperto ai cittadini e ai turisti che ospiterà stand e li coinvolgerà con diversi appuntamenti di intrattenimento.

Grazie alla struttura del Porto Turistico di Roma, Revolution Roma Sport Weekend sarà all’insegna dell’agonismo, dell’inclusione e dell’ecosostenibilità. Per favorire l’integrazione delle fasce disagiate alla pratica dello sport, con il sostegno della sezione dei servizi sociali del X municipio di Roma Capitale, a loro verrà offerta l’iscrizione gratuita all’evento. La struttura prevede inoltre l’accesso a tutte le aree senza alcuna problematica per i disabili. Per la tutela dell’ambiente infine verranno utilizzati tutti materiali riciclabili oltre al rafforzamento della raccolta differenziata dei rifiuti e a una cura dell’inquinamento delle spiagge.

L’evento, organizzato dal Forhans Team in collaborazione con l’Agenzia di comunicazione Gruppo Matches, gode del patrocinio di Roma Capitale, della Regione Lazio, del Coni Lazio, della Federazione Italiana Triahtlon, della Federazione Italiana Vela IV Zona, del Comitato Italiano Paralimpico, della Federazione Italiana Paranuoto, della Federazione Italiana Atletica Leggera e del CSI.

IL PROGRAMMA

Cinque le gare che andranno a comporre un calendario di 48 ore da vivere tutto d’un fiato. Si parte sabato 21 alle 15 con la prova di Paratriathlon Super Sprint, poi alle 17 inizierà la gara del Revolution Triathlon Sprint Silver e alle 20 si chiude con la corsa di 5 chilometri che partirà e arriverà al Porto di Roma.

Domenica 22 si parte alle 10.45 con la IV edizione del Roma Open Water, che vedrà gli specialisti del nuoto in acque libere cimentarsi sulle distanze di 1.500 e 3.00 metri, gara valida anche per le categoria Paratleti. Dalle 13.30 alle 17.00, infine, si svolgeranno le 10 prove di triathlon su diverse distanze, riservate alle categorie giovanili maschili e femminili.

L’IMPEGNO DI HONDA

Honda Motor Europe Ltd. – Italia conferma la sua partecipazione come sponsor tecnico. Il brand automotive nipponico, da sempre dalla parte dello sport e della sana competizione, ha voluto fortemente sostenere questo evento, condividendone appieno i valori. Tra una gara e l’altra dell’intenso programma, sarà possibile scoprire e ammirare, all’interno del Porto Turistico, i prodotti di punta del brand Auto, Moto e Marine Honda.