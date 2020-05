Riapre domenica 24 maggio il Mercato Contadino di Roma Eur Torrino

A grande richiesta, domenica 24 maggio, dopo la “forzata” pausa Covid 19, riapre anche a Roma Eur Torrino il mercato contadino del circuito “Mercato Contadino Roma e Castelli Romani” che si svolge tutti i giovedì e le domeniche nell’area all’aperto dello Stardust Village. (apertura al pubblico dalle 8,30 alle 13,30)

Grazie all’’Associazione APS KM0” e all’’Associazione Carabinieri in congedo” le persone saranno invitate ad attendere il proprio turno nel rispetto della distanza di sicurezza per accedere all’acquisto di prodotti freschissimi e di qualità delle piccole aziende agricole del territorio.

Il piano di sicurezza prevede il rispetto delle norme sulle distanze fra i banchi dei produttori agricoli e il controllo dell’afflusso dei consumatori che in questo periodo di chiusura hanno comunque usufruito delle consegne a domicilio delle singole aziende agricole e dell’organizzazione del mercato contadino. (delivery.mercatocontadino.org)

Ogni singolo banco sarà delimitato da nastri segnaletici, non potranno essere effettuate degustazioni, sia gli operatori che i consumatori indosseranno guanti e mascherine.

“Tutti i produttori – informano in un comunicato – sono ben contenti di poter riavvicinare le persone al cibo vero, dal sapore di una volta, coltivato localmente con amore. Basta all’anonimo cibo di plastica che corre su e giù per le strade del mondo, su ruote e scafi che inquinano; diciamo “no” ai prodotti alimentari delle multinazionali che impiegano una quantità di energia 10 volte superiore a quella che si utilizza in un piccolo campo agricolo per produrre la medesima quantità di cibo. Proponiamo un’alimentazione corretta, invitiamo a nutrirsi con prodotti alimentari sani e genuini, a fare la spesa risparmiando sui costi di trasporto e di intermediazione commerciale tra produttore e consumatore, guadagnandoci in qualità e affidabilità garantite da costanti controlli agronomici. Si ringraziano i gestori dello Stardust Village, i Comitati di quartiere Torrino Nord, Torrino Mezzocammino e Torrino Decima, per il caloroso sostegno all’iniziativa!”

Info 3898830642 info@mercatocontadino.org