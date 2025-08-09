Riapre il centro sportivo Villa De Sactis: un segnale di ripresa dopo l’esplosione

Il centro sportivo comunale Villa De Sactis, gravemente danneggiato dall’esplosione del 4 luglio scorso in via dei Gordiani, ha riaperto i battenti.

Ad annunciarlo è stato l’assessore allo Sport e ai grandi eventi, Alessandro Onorato, che ha sottolineato la rapidità dei lavori e l’impegno degli uffici comunali: “Una riapertura in tempi record, frutto del duro lavoro di tutti coloro che hanno voluto contribuire alla ripartenza di un presidio sociale fondamentale per il quartiere”.

A poche ore dall’incidente, che ha causato la morte di Claudio Ercoli, era stata avviata una raccolta fondi su GoFundMe per sostenere la struttura. Dopo un mese di lavori, il minisindaco del Municipio V, Mauro Caliste, aveva già annunciato la riapertura imminente.

Onorato ha definito il centro “un punto di aggregazione insostituibile” per oltre 60mila residenti, offrendo piscina e campi da tennis a tariffe comunali.

Il minisindaco Caliste ha lanciato un appello affinché vengano modificate le normative nazionali che consentono l’apertura di distributori di carburante in aree vicine a strutture sensibili: “20 minuti dopo l’esplosione questa piscina sarebbe stata piena di bambini del centro estivo. Una tragedia evitata, ma serve fare di più per garantire la sicurezza”.

Intanto, la scuola Balzani, anch’essa danneggiata, vedrà i suoi alunni ospitati in strutture temporanee a settembre, in attesa della conclusione dei lavori per cui il Comune ha stanziato due milioni di euro.

