Riaprono i Mercati Contadini di Capannelle, Infernetto-Casalpalocco ai Parchi della Colombo e al Palaghiaccio di Marino

Sabato 9 maggio, a grande richiesta, dopo la “forzata” pausa Covid 19, riaprono altri tre mercati contadini del circuito “Mercato Contadino Roma e Castelli Romani”.

“Il tutto avverrà – dichiarano gli organizzatori – in massima sicurezza per i clienti dei mercati contadini. Il piano di sicurezza adottato prevede il rispetto delle norme sulle distanze fra i banchi dei produttori agricoli, il distanziamento tra le persone ed il controllo ed il contingentamento dell’afflusso in entrata dei consumatori che in questo periodo di chiusura hanno comunque usufruito delle consegne a domicilio effettuate dalle singole aziende agricole e dall’organizzazione a cui il mercato contadino si è affidato. (Delivery Contadino)

“Ogni singolo banco sarà posto a debita distanza dagli altri banchi e dai clienti, oltreché delimitato da nastro e da apposita segnaletica; non potranno essere effettuate degustazioni, le merci non potranno essere manipolate dai consumatori, ma solo dagli operatori, che indosseranno guanti e mascherine. Anche i consumatori ammessi ai mercati dovranno essere dotati di adeguati dispositivi di protezione delle vie respiratorie”.

Grazie all’Associazione Nazionale Carabinieri in congedo l’accesso al mercato sarà contingentato e le persone attenderanno il proprio turno nel rispetto delle distanze di sicurezza.

Tutti i produttori sono ben contenti di poter riavvicinare le persone al cibo vero, dal sapore di una volta, coltivato localmente con amore.

Si ricorda che i Mercati Contadini di Ariccia (Parco Romano Biodistretto), Albano Laziale, Pavona, Rocca di Papa sono rimasti sempre aperti – In attesa di riapertura Roma Eur Torrino Stardust Village, Grottaferrata, Frascati (quest’ultimo probabilmente aperto da martedì 12 maggio, Via Grotte Portella, 12)

Ecco quindi tutti i riferimenti:

Mercato Contadino Roma Capannelle sabato 9 maggio e domenica 10 maggio 2020 nel piazzale dell’Ippodromo Capannelle (svolgimento tutti i sabati e le domeniche dalle ore 8,30 alle 13,30)

2020 nel piazzale dell’Ippodromo Capannelle (svolgimento tutti i sabati e le domeniche dalle ore 8,30 alle 13,30) Mercato Contadino Roma Infernetto Parchi della Colombo Centro Commerciale sabato 9 maggio Via Cristoforo Colombo (svolgimento tutti i sabati e i mercoledi dalle ore 8,30 alle 13,30)

Via Cristoforo Colombo (svolgimento tutti i sabati e i mercoledi dalle ore 8,30 alle 13,30) Mercato Contadino Marino al Palaghiaccio sabato 9 maggio (svolgimento tutti i sabati dalle ore 8,30 alle 13,30)

(svolgimento tutti i sabati dalle ore 8,30 alle 13,30) Info 3898830642 www.mercatocontadino.org