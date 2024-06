Ricordo di Ettore Ranalletta, dieci anni dopo

Venerdì 28 giugno 2024, sarà scoperta una targa sul muro esterno del locale che, per più di vent’anni, fu la storica sede del periodico Viavai, fondato e diretto da Ettore Ranalletta, in via Bufalini n. 88, nel quartiere di Torpignattara.

Alla cerimonia commemorativa parteciperà il presidente del Municipio V, Mauro Caliste, che fu collaboratore di Viavai e che, insieme a me e al figlio Gianni Ranalletta, ha voluto che il decennale della scomparsa di Ettore fosse degnamente e istituzionalmente celebrato con l’apposizione di una targa recante il logo del Comune di Roma e del Municipio V, come segno di riconoscimento per il prezioso contributo dato da Ettore alla valorizzazione e al riscatto sociale, culturale e urbanistico dei quartieri del nostro territorio e, in particolare, di Torpignattara.

Parteciperanno alla cerimonia i parenti e i molti amici di Ettore, che lo ricorderanno attraverso un personale contributo.

All’apposizione della targa farà seguito, fra pochi mesi, un grande evento musicale in un luogo simbolo del quartiere; questo evento, con tutta probabilità, avrà per titolo: “My Way: omaggio a Ettore Ranalletta”, con riferimento alla canzone che fu cavallo di battaglia dell’amico scomparso e che, in un certo modo, ne rappresentava il carattere.

Arrivederci, dunque, a venerdì 28 giugno in via Bufalini n. 88.

