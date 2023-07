Ricordo di Simona Berti, collaboratrice scolastica dell’I.C. Olcese di Tor Tre Teste

Sono Tiziana Santoro, in pensione da circa un anno.

Sono stata Dirigente Scolastica dell’I.C. Olcese di Tor Tre Teste fino al 31 agosto del 2022, dove ho vissuto intensamente gli anni della mia dirigenza. Una scuola che ho amato da subito e dove sono andata per scelta , pur abitando in un altro territorio.

Vorrei ricordare, con questa mia lettera, Simona Berti, collaboratrice scolastica dell’I.C. Olcese, che purtroppo ci ha improvvisamente lasciati.

Simona, merita di essere ricordata per tutto quello che di buono ha fatto per il nostro I.C. Olcese.

Dopo essersi presa cura dei bambini della scuola dell’infanzia di Via Lepetit, è stata assegnata alla sede centrale, collaborando con me e con la segreteria.

È stata in servizio fino al giorno prima della sua prematura scomparsa.

il suo posto è rimasto vuoto a scuola ed è difficile accettare che non sarà più li ad accogliere tutti con un sorriso.

Il suo posto è rimasto vuoto nel cuore di chi ha avuto la fortuna di conoscere la sua umanità e di condividere con lei la gioia, l’entusiasmo di vivere e di amare, di aiutare i bambini con i quali è sempre stata bravissima; sapeva condividerne gioie e delusioni e riusciva a comunicare con tutti.

Simona mancherà a chi continuerà a lavorare nella “sua” scuola, ai bambini e alle bambine ed alle loro famiglie, ai suoi colleghi ed a chi è andato in pensione o a chi si è trasferito ad altro incarico, lontano dall’I.C. Olcese.

La comunità scolastica, che meglio la conosceva, ed io in particolare, vorremmo ricordarla e ringraziarla per essere stata con noi in questi anni e per aver contribuito, con la sua dedizione, la sua professionalità, il suo impegno, a rendere la scuola un luogo migliore per tutti.

Simona, sempre pronta ad accogliere i grandi ed i bambini, ad unire e non a dividere.

Simona, sempre attenta e partecipe alle esigenze degli altri, sempre pronta ad ascoltare, a risolvere, ad ‘aggiustare’ con semplicità ed amore, con leggerezza ed ironia, anche le situazioni più difficili e complesse, mai con superficialità.

Tiziana Santoro