Rider minaccia la titolare di una pizzeria con un coltello per un ordine in ritardo: intervengono i carabinieri

Caos in pizzeria e tensione alle stelle per un semplice ordine in ritardo. È successo a Roma, in via Leone IV, zona Prati, dove un rider pakistano ha perso completamente il controllo di fronte a una banale attesa, arrivando a minacciare la titolare dell’esercizio con un coltello.

La vicenda, che ha suscitato grande apprensione, si è conclusa con l’intervento immediato dei carabinieri, che hanno riportato la situazione alla normalità e denunciato il rider.

Secondo quanto emerso dai controlli delle forze dell’ordine, l’uomo, visibilmente agitato per il ritardo dell’ordine da consegnare, è andato su tutte le furie contro la proprietaria della pizzeria.

Le urla sono sfociate in minacce verbali e fisiche, fino a quando il rider ha estratto un coltello, terrorizzando i presenti. Fortunatamente, i carabinieri sono arrivati tempestivamente, evitando che la situazione degenerasse ulteriormente.

L’episodio si inserisce in una serie di controlli condotti dai carabinieri nella zona tra San Pietro e l’Aurelio, volti a garantire la sicurezza in un’area molto frequentata da turisti e residenti.

Nel corso dell’operazione, oltre alla denuncia del rider, sono stati identificati 26 soggetti e altre due persone sono state denunciate per diversi reati. Un 26enne è stato sorpreso a rubare effetti personali da un’auto in sosta, mentre un giovane egiziano è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico nascosto negli slip.

Infine, un 22enne è stato sanzionato per possesso di hashish, con conseguente segnalazione alla prefettura.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙