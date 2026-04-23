Riflessioni sui lavori stradali e sulla realizzazione dei nuovi progetti

Questo articolo nasce all’indomani della mia partecipazione alla commissione di trasparenza (l’unica sempre in presenza, insieme a Commercio/LLPP in forma mista) dove sono venuto a conoscenza che da domani 24 aprile la Giunta Caliste ha deciso di investire circa 600.000 euro sul rifacimento “a regola d’arte” dei marciapiedi di via A. Tempesta nel tratto che va da via del Pigneto a via A. Dulceri.

Una scelta a dir poco discutibile in quanto, anche secondo il presidente della commissione D. Rinaldi, non avrebbe tenuto conto dei tanti marciapiedi presenti in tutto il territorio municipale, purtroppo addirittura impercorribili dai pedoni e quindi non tenendo minimamente in conto, visto anche le scarse risorse economiche, del concetto di priorità.

Una delle priorità il municipio ce l’ha proprio sotto il naso, dove una ventina di metri del marciapiede su viale Telese antistante l’asilo nido e il centro vaccinale sono pericolosi e più volte incerottati dai nastri della Polizia Locale, tolti alla chetichella e senza nessun intervento manutentivo.

Insomma chi e perché ha sostenuto la candidatura di via A. Tempesta per il rifacimento di un tratto dei suoi marciapiedi? A questo aggiungiamo che indicazioni della Commissione LL.PP. fatte proprie dall’aula consiliare con un voto, tra l’altro espresso all’unanimità, continuano a rimanere nei cassetti sia della Giunta che della UOT, che al riguardo ha come minimo la responsabilità di una scarsa vigilanza sulla vigilanza stradale, cosa che poi consente di andare a fare scelte che non tengono conto della priorità nelle scelte.

Purtroppo e lo dico anche con un po’ di ironia, oltre che a collaborare con Abitarea da circa quarant’anni sono anche nel Direttivo del CdQ Villa De Sanctis e uno dei rari cittadini del municipio V che saltuariamente partecipa a sedute di commissione e di consiglio, spesso anche intervenendo e portando a nome del Giornale i problemi del territorio, da quelli ambientali a quelli, appunto dei LL.PP.

Su tutti la sicurezza dei marciapiedi, delle sedi stradali, della segnaletica. Ovviamente tutto quello che cito è stato sempre ampiamente documentato attraverso articoli, pubblicazioni sui social tanto cari agli eletti e con interventi attraverso anche trasmissioni televisive come BuongiornoRegione sul Rai3, Roma di Sera sul Ch.14 del Dt e altri.

Questo articolo ormai non potrà modificare la più che discutibile scelta di aver dato la priorità ai marciapiedi di via A. Tempesta rispetto ad altri decisamente è indiscutibilmente più ammalorati, ma vuole essere un avvertimento e monito a chi si presenterà e vincerà le elezioni amministrative del 2027 e dovrà impegnarsi ad incentivare la partecipazione dei cittadini favorendone l’accesso ai lavori delle commissioni e del consiglio.

Inoltre gli atti prodotti attraverso mozioni e risoluzione non possono di fatto essere dichiarati nulli a causa, di come detto, opinabili scelte dalle Giunte di qualunque colore esse siano.

Infine una osservazione sulle opere realizzate e per fortuna sono state diverse, come giardini, aree attrezzate per bambini e parchi … opere su cui deve essere garantita sia la vigilanza che la manutenzione e questo al fine di garantirne per anni l’efficienza e la fruizione.

Come saranno recepite queste osservazioni nessuno può dirlo, ma sarà sufficiente un po’ di attenzione da parte dei cittadini per scoprirlo.

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