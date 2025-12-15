Rinasce lo storico impianto “Lea Pericoli”: sport e inclusione nel cuore del Municipio II

Un nuovo spazio per lo sport, il tempo libero e la socialità apre ufficialmente le sue porte nel cuore del Municipio II.

È stato inaugurato ieri il rinnovato impianto sportivo municipale “Lea Pericoli”, in via Como, completamente riqualificato e restituito alla cittadinanza dopo un importante intervento di ammodernamento.

Non solo un centro sportivo, ma un luogo pensato per accogliere tutte le generazioni, promuovendo lo sport come strumento di benessere, inclusione e coesione sociale.

Un progetto che punta a rendere l’attività fisica accessibile e fruibile, trasformando l’impianto in un punto di riferimento per il quartiere.

La struttura si presenta oggi con campi da tennis e da padel, una piscina modulare coperta nei mesi invernali e scoperta durante l’estate, un’area ludica attrezzata per i più piccoli e servizi completamente accessibili. Spazi rinnovati, moderni e pensati per rispondere alle esigenze di famiglie, sportivi e cittadini di ogni età.

Un intervento atteso, frutto del lavoro congiunto del Municipio II e degli uffici tecnici competenti, che hanno seguito passo dopo passo il percorso di riqualificazione. Un primo assaggio della nuova vita dell’impianto era già arrivato a giugno, con l’apertura della piscina per la stagione estiva.

La gestione della struttura è stata affidata alla M45, la società guidata da Stefano Battistelli, che si è aggiudicata il bando per la concessione.

Ora l’obiettivo è far vivere quotidianamente l’impianto, trasformandolo in un vero polo sportivo di quartiere, aperto, inclusivo e capace di creare comunità.

