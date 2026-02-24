Rione Monti, rinasce il centro anziani: dopo il dramma della Torre dei Conti torna la socialità

La ferita di via dei Fori Imperiali inizia finalmente a rimarginarsi. Dopo mesi di silenzio e incertezza, i 120 iscritti della Casa del Quartiere di Monti (Csaq) possono finalmente tornare a sorridere: la storica sede adiacente alla Torre dei Conti è pronta a riaprire i battenti.

I locali erano stati sigillati all’indomani del tragico crollo che, durante i lavori di restauro dell’antico manufatto, costò la vita all’operaio Octay Stroici.

Un evento che aveva congelato la vita sociale del rione, costringendo gli anziani a una lunga attesa e spingendo il Municipio a valutare, in un primo momento, persino il trasferimento in una sede alternativa.

La riapertura entro fine mese

La conferma ufficiale è arrivata dall’Assessora alle Politiche Sociali, Claudia Santoloce: entro la fine di febbraio, una nuova ordinanza del Sindaco Gualtieri revocherà le restrizioni, consentendo ai soci di rientrare.

Un passo decisivo è stato compiuto nella mattinata di lunedì 23 febbraio, con la sistemazione della porta d’emergenza che, per il momento, fungerà da ingresso principale.

“Il cancello principale è stato smontato per permettere l’installazione della scala di evacuazione della Torre”, ha spiegato l’assessora Santoloce. “Restituiamo la sede, ma servirà ancora almeno un mese per rendere di nuovo fruibile il giardino”. Nel frattempo, come simbolo di rinascita, nelle fioriere antistanti verranno messe a dimora delle primule.

Un segnale di fiducia per il Rione

La riapertura del centro anziani si inserisce in un più ampio ritorno alla normalità per l’area di Largo Corrado Ricci, che ha già visto il rientro dei residenti nelle proprie case e la riapertura delle attività commerciali, oltre alla recente rimozione delle transenne che limitavano il passaggio su via dei Fori Imperiali.

«Abbiamo seguito la vicenda fin dal primo istante», ha dichiarato la presidente del Municipio I, Lorenza Bonaccorsi. «Il nostro impegno è stato quello di bilanciare la massima sicurezza del sito archeologico con la salvaguardia di una realtà sociale che è un punto di riferimento vitale per Monti. Questa riapertura è un segnale concreto di fiducia».

