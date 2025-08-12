Riqualificare i Mercati nel municipio V … forse si può

La Regione Lazio con un bando pubblico aperto fino a fine settembre, e riservato ai Comuni e ai Municipi di Roma Capitale, stanzia 1,6 milioni di euro per riqualificare le aree commerciali con servizi innovativi.

Gli enti potranno accedere ai contributi per riqualificare le aree dei mercati rionali, giornalieri e settimanali, presentando progetti mirati alla valorizzazione e allo sviluppo economico delle aree mercatali. I Comuni e i Municipi capitolini potranno attuare un ventaglio di iniziative riguardanti la sicurezza, i servizi, l’accessibilità dei luoghi e delle attività di commercio su aree pubbliche.

Nello specifico, gli interventi possono riguardare la messa a norma delle strutture, con l’adeguamento dei banchi o box alla vigente normativa igienico sanitaria e in materia di sicurezza, e possono essere finalizzati a migliorare l’accessibilità e l’utilizzo dei servizi per le persone con disabilità o a ridotta funzionalità motoria.

È prevista la possibilità di soluzioni per dotare lo spazio mercatale di idonei impianti di servizi igienici, nonché di adeguati impianti di allacciamento alla rete elettrica, idrica e fognaria e di servizi essenziali quali le postazioni per l’assistenza, la sicurezza e il primo soccorso.

I contributi potranno essere anche impiegati per il risparmio energetico, la riduzione dell’impatto ambientale e l’utilizzo efficiente delle risorse attraverso scelte sostenibili finalizzate anche alla produzione di energia da fonti rinnovabili. La misura sostiene anche la realizzazione di strumenti e progetti di innovazione tecnologica e di servizi telematici per gli utenti e la clientela.

Gli enti interessati possono presentare una sola richiesta di contributo, il cui importo massimo finanziabile da parte della Regione Lazio è di 100mila euro da integrare obbligatoriamente con un cofinanziamento dell’ente non inferiore al 10% del costo totale del progetto.

«I mercati sono legati all’economia tradizionale del Lazio e sono un indice di vitalità sociale. Per questo, la riqualificazione dei luoghi di commercio su aree pubbliche è fondamentale per garantire decoro ed efficienza, ma anche maggiore funzionalità per gli operatori e servizi innovativi e attrattività commerciale per i cittadini», ha dichiarato il vicepresidente e assessore allo Sviluppo economico, al Commercio, all’Artigianato, all’Industria, all’Internazionalizzazione della Regione Lazio, Roberta Angelilli.

Partecipare al bando regionale è facile, è sufficiente che il municipio confermi entro il 30 agosto la sua volontà a partecipare, poi entro il 30 settembre presentare attraverso la UOT il progetto corredato di quanto richiesto, aspettare la graduatoria definitiva rispetto alle richieste e progetti presentati da tutti i municipi e se vincitori passare all’incasso di 100.000 euro elevabili del 10% dallo stesso municipio in cui opera il mercato.

Bene o male nel municipio V ad eccezione del mercato Insieme di viale della Primavera i mercati non sono messi proprio male.

Centomila euro non sono di certo sufficienti per rifare la pavimentazione ammalorata come poche al mondo, ma i bagni di cui ve ne facciamo vedere alcuni scorci attraverso foto scattate proprio oggi 11 agosto, pensiamo proprio di sì.

Sappiamo di un prossimo incontro tra il presidente del Municipio e quello della commissione commercio e chissà se finalmente attraverso questo bando regionale non si arrivi a muovere qualcosa. Pensiamo di sì, del resto è con un emendamento al bilancio comunale presentato dalle opposizioni che sarà finalmente possibile riveder funzionare, anche se per metà, il tappeto mobile fermo da quasi quattro anni.

A dire il vero all’AGS del mercato Insieme si aspettavano qualche risposta positiva dall’assestamento di bilancio approvato a fine luglio, invece nulla. Adesso per vedere qualcosa da realizzare nel 2026 non resta altro che aggiudicarsi i 1000.000 euro della Regione Lazio.

