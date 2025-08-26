Roma: 280mila euro per far nascere nuove imprese a Corviale, Santa Maria della Pietà e Tor Bella Monaca

Un’occasione concreta per chi sogna di avviare un’impresa o di rafforzare la propria attività nei quartieri più strategici della Capitale.

È aperto fino al 30 settembre 2025 il bando “Roma rigenera impresa”, finanziato con i fondi del PNRR (Piani Urbani Integrati – Misura M5C2, Investimento 2.2), che mette a disposizione quasi 280mila euro in contributi a fondo perduto.

Il progetto punta a sostenere idee imprenditoriali innovative capaci di generare valore e rigenerazione urbana in tre aree simbolo della città: Corviale, Santa Maria della Pietà e Tor Bella Monaca.

Ogni impresa selezionata riceverà fino a 15.806 euro, oltre a consulenze specialistiche e supporto strategico, per trasformare un’idea in un progetto solido e sostenibile.

Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI) già attive.

Persone fisiche che si impegnino a costituire una MPMI entro un mese dalla selezione.

I progetti dovranno avere ricadute dirette nelle aree target e inserirsi in ambiti innovativi cruciali per la crescita sostenibile di Roma:

Smart city e commercio digitale

Agricoltura innovativa e tecnologie per salute e benessere

Efficienza energetica e valorizzazione culturale

Progetti di inclusione, pari opportunità e formazione digitale

Le candidature saranno accolte fino al 30 settembre 2025. La selezione seguirà l’ordine cronologico di presentazione: ogni mese una Commissione valuterà i progetti e stabilirà i beneficiari.

Maggiori dettagli e modalità di partecipazione sulla pagina di questo sito dedicata a ROMA RIGENERA IMPRESA, a cura dell’Assessorato alle Attività Produttive e Pari Opportunità.

