Roma, accordo tra Municipio I e Nuova Sair: psicologi e screening gratuiti nelle scuole

Un patto per i bambini e i ragazzi del centro di Roma. La cooperativa sociale Nuova Sair e il Municipio Roma I Centro, guidato dalla presidente Lorenza Bonaccorsi, hanno firmato un protocollo d’intesa che mette al centro il benessere psicologico e l’inclusione scolastica.

Un accordo di 24 mesi che punta a costruire una rete stabile tra istituzioni, scuole e famiglie, capace di prevenire e intercettare precocemente i disturbi del neurosviluppo – dall’autismo all’ADHD, dai DSA ai disturbi del linguaggio e della comunicazione – e di accompagnare i ragazzi in percorsi di cura e sostegno.

Le voci dell’accordo

«Questo protocollo è un impegno concreto per sostenere la crescita e l’apprendimento dei nostri bambini e ragazzi, promuovendo una cultura di attenzione, ascolto e inclusione», ha sottolineato la presidente Bonaccorsi.

L’assessora alle Politiche sociali e pari opportunità, Claudia Santoloce, ha aggiunto: «Grazie a questa collaborazione potremo attivare strumenti di prevenzione, percorsi educativi innovativi e garantire maggiore accessibilità ai servizi sul territorio».

Per la cooperativa Nuova Sair, la vice presidente Maria Elena Tagliacozzo ha parlato di «un passo prezioso: portare il benessere psicologico dentro le scuole significa costruire una comunità più attenta e capace di cura. È un investimento nel presente e nel futuro».

Le iniziative previste

Il polo riabilitativo Nuova Sair, accreditato dalla Regione Lazio e con sede in via F. Paciotti 21, metterà a disposizione professionisti specializzati per attività gratuite e agevolate rivolte a studenti, famiglie e personale scolastico.

Tra le azioni concrete:

Screening gratuiti per disturbi specifici dell’apprendimento e del linguaggio

Colloqui psicologici gratuiti per adolescenti delle scuole secondarie

Percorsi agevolati per le famiglie, con tariffe calmierate e accesso prioritario ai servizi riabilitativi

Sportelli psicologici, laboratori esperienziali e corsi di formazione per docenti ed educatori

Rete pediatrica territoriale per favorire il dialogo tra professionisti, scuole e famiglie

Una comunità educante

Il Municipio Roma I Centro si impegnerà a promuovere le iniziative nelle scuole del territorio e a monitorarne i risultati.

L’obiettivo condiviso è chiaro: creare una comunità educante, capace di riconoscere e sostenere i bisogni di ogni bambino e adolescente, rafforzando il legame tra scuola, famiglia e territorio.

Per informazioni: Polo riabilitativo Nuova Sair, via Francesco Paciotti 21, Roma. Telefono 06/45786700, mail urp@polonuovasair.it.

