Roma al buio: Azione, lancia la mobilitazione per un’illuminazione migliore

Le strade di Roma al buio sono un problema sempre più avvertito dai cittadini, che segnalano continuamente disagi e preoccupazioni legate alla scarsa illuminazione pubblica.

Azione ha raccolto queste segnalazioni, scoprendo che le carenze nell’illuminazione stradale sono tra le criticità più sentite dai romani.

Per dare voce a questa esigenza e sollecitare un intervento concreto, il partito fondato da Carlo Calenda ha deciso di organizzare un flash mob.

L’iniziativa, fissata per martedì 25 marzo, segnerà il lancio della campagna #illuminaRoma, con cui Azione punta i riflettori – letteralmente – sulla questione.

Una città al buio: centro e periferie in sofferenza

A denunciare il problema è Alessio D’Amato, capogruppo regionale e segretario romano di Azione, che ha scritto direttamente alla presidente di Acea, Barbara Marinali, con una domanda chiara e diretta:

«Perché a Roma troppe strade rimangono al buio?»

Secondo D’Amato, il fenomeno non riguarda solo qualche zona isolata, ma è diffuso in tutti i municipi, coinvolgendo sia le strade del centro storico – patrimonio UNESCO – sia le aree più periferiche della Capitale.

«Ci arrivano decine di segnalazioni ogni giorno: black out frequenti in centro penalizzano strade e monumenti, mentre nelle periferie il problema diventa ancora più grave, aumentando il senso di insicurezza tra i cittadini», ha spiegato D’Amato.

#illuminaRoma: la mobilitazione per accendere la città

Per far emergere questa emergenza e chiedere un miglioramento dell’illuminazione pubblica, Azione Roma avvierà una campagna capillare, coinvolgendo cittadini, consiglieri comunali e municipali.

«Migliorare l’illuminazione significa migliorare la sicurezza», sottolinea D’Amato. «A Roma la percezione dell’insicurezza è molto alta, soprattutto tra le donne. È necessario aprire una vera e propria vertenza, con spirito di collaborazione, per ottenere risposte concrete».

L’appuntamento con il flash mob

Per dare voce a questa battaglia, Azione invita i cittadini a partecipare alla mobilitazione. L’appuntamento è fissato per martedì 25 marzo, alle 11:30, davanti alla sede di Acea in Piazzale Ostiense.

Un’iniziativa che vuole fare luce, in tutti i sensi, su un problema che affligge quotidianamente i romani e che merita risposte immediate.

