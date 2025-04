“Roma al Lavoro”: un evento di grande successo per la ricerca di occupazione

Si è conclusa con un grande successo di partecipazione l’iniziativa “Roma al Lavoro”, l’evento promosso da Roma Capitale in collaborazione con la RETE C.O.L. della Direzione Formazione e Lavoro del dipartimento Scuola, Lavoro e Formazione Professionale.

Questa mattina, l’Università degli Studi Roma Tre ha ospitato centinaia di persone pronte a dare una svolta alla loro carriera. Più di 3000 partecipanti si sono presentati per un’opportunità unica di entrare in contatto diretto con oltre 30 aziende di diversi settori, pronte ad accogliere nuovi talenti.

Le aziende erano state selezionate attraverso una manifestazione di interesse che ha privilegiato quelle impegnate a rispettare i contratti collettivi nazionali e le norme di sicurezza sul lavoro, garantendo così trasparenza e rispetto dei diritti dei lavoratori.

1000 posizioni lavorative aperte erano disponibili per chiunque fosse in cerca di un’opportunità. I partecipanti hanno avuto la possibilità di sostenere colloqui di preselezione, lasciare il proprio curriculum vitae e confrontarsi direttamente con i responsabili delle risorse umane delle aziende.

I settori coinvolti nell’evento erano tra i più disparati: hotellerie, ristorazione, socio-sanitario, informatica, vendita, logistica, senza dimenticare l’economico-finanziario e l’amministrativo. Ogni partecipante ha avuto la chance di trovare un’opportunità che rispecchiasse le proprie competenze e aspirazioni.

Un evento che ha confermato l’impegno di Roma Capitale nel creare occasioni concrete di occupazione e nell’aiutare la cittadinanza a orientarsi nel mondo del lavoro, mettendo in collegamento domanda e offerta in maniera diretta e dinamica.

La giornata si è conclusa con il sorriso di chi ha trovato il proprio posto nel mondo del lavoro, ma anche con la consapevolezza che tante altre occasioni saranno presto create, continuando a dare fiducia e speranza a chi cerca una nuova opportunità professionale.

