Roma alla Smart City Expo di Barcellona

Roma Capitale parteciperà alla Smart City Expo di Barcellona. La Giunta ha approvato ieri una memoria che conferma la presenza all’evento spagnolo e sottolinea l’attenzione ai temi della trasformazione digitale e della sostenibilità urbana.

La fiera, in programma dal 5 al 7 novembre, è l’evento principale per le città e l’innovazione urbana. Roma porterà a Barcellona i progetti avviati, a cominciare dalla Casa delle Tecnologie Emergenti, un’esperienza che sta favorendo la crescita di startup innovative in molti settori, con al centro un’idea di sviluppo smart con conseguenti ricadute economiche e sociali.

In Spagna, Roma farà conoscere anche gli sforzi per rendere la città più connessa, sicura e inclusiva: la rete 5G, i sistemi di gestione integrata dei servizi pubblici e lo sviluppo di altre tecnologie innovative.

“Inoltre – dichiara Monica Lucarelli, assessora alle Attività produttive e pari opportunità – presenteremo il progetto Impresa Comune, che ha già ottenuto il riconoscimento di best practice a livello europeo. Questo programma ha permesso a quasi 90 imprese romane di avviare il percorso di trasformazione in società benefit, coniugando profitto e responsabilità sociale. Impresa Comune rappresenta la visione di una Roma del futuro, in cui lo sviluppo economico è strettamente legato a valori di sostenibilità e beneficio comune.”

“La nostra presenza a Barcellona – conclude Lucarelli – non è solo una vetrina, ma un momento di confronto internazionale che ci permetterà di attrarre investimenti strategici e di rafforzare le partnership con attori globali. Roma intende consolidare la sua posizione come modello di innovazione, garantendo crescita economica e sociale a beneficio dei cittadini”.

Progetti di innovazione sociale

“Roma potrà presentare nel suo stand la sua idea di smart city a partire dai progetti d’innovazione sociale; – hanno aggiunto Riccardo Corbucci e Antonella Melito, rispettivamente presidente e vice presidente della Commissione Roma Capitale, Statuto ed Innovazione tecnologica – presenteremo, infatti, la Consulta Smart City Lab, importante spazio istituzionale di confronto che abbiamo fortemente voluto per dare concretezza e futuro alle politiche d’innovazione digitale e trasformazione tecnologica della nostra città, ma anche le “Palestre dell’Innovazione”, volano della trasformazione digitale e inclusiva della Capitale”.

“Abbiamo coinvolto anche le società partecipate; – hanno sottolineato ancora Corbucci e Melito – AMA presenterà il suo progetto di digitalizzazione dei principali processi relativi alla raccolta e gestione dei rifiuti, consentendo un monitoraggio continuo e accurato dell’intero sistema. Roma Servizi per la Mobilità presenterà la nuova Centrale della Mobilità e la Piattaforma integrata di Sharing Mobility. Tanti quindi i progetti che animeranno uno stand di 120 mq all’interno del quale, oltre ad occasioni di confronto con talk e dibattitti, offriremo ai visitatori, anche, una bellissima esperienza immersiva dell’Area Pacis.”

