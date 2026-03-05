Roma approva il “Piano dei Servizi”: una nuova mappa per verde, scuole e servizi di quartiere

Dopo anni di attesa, l’Assemblea capitolina ha dato il via libera a uno degli strumenti urbanistici più attesi degli ultimi tempi: il Programma di acquisizione, utilizzazione e gestione delle aree destinate a verde e servizi pubblici, noto come Piano dei Servizi.

Un passaggio che, sulla carta, segna una svolta nella pianificazione della Capitale, puntando a colmare le lacune storiche tra centro e periferie e a ripensare la città non più solo per numeri, ma per qualità e fruibilità reale dei servizi.

Questa nuova cabina di regia era già prevista nel Piano Regolatore Generale (PRG), ma finora non era mai stata tradotta in atti concreti.

Con la sua approvazione, Roma Capitale si dota di uno strumento dinamico e aggiornabile che, attraverso l’analisi capillare delle dotazioni urbane, consentirà di programmare investimenti, acquisizioni e interventi in funzione delle esigenze reali dei quartieri.

Oltre i metri quadri: la città misurata per servizi

Per anni, la pianificazione urbanistica romana si è basata sugli standard quantitativi: quanta superficie di verde o quante attrezzature servono in base alla popolazione.

Il Piano dei Servizi va oltre, guardando alla qualità, alla distribuzione territoriale e all’accessibilità di scuole, parchi, impianti sportivi, presìdi sanitari e spazi culturali, e scandagliando dove questi servizi sono insufficienti o addirittura mancanti.

Il risultato è un primo Atlante delle dotazioni urbane: circa 16.000 aree analizzate, più di 6.000 punti di interesse pubblico catalogati in 31 categorie, mappati per Municipio e per zona urbanistica, con un database georeferenziato aggiornabile nel tempo.

Questo Atlante offrirà alla politica e agli uffici tecnici una fotografia precisa del territorio, utile per decidere dove intervenire con priorità e come gestire al meglio gli spazi pubblici esistenti.

Sei priorità, un’unica direzione

Il Piano non è un semplice inventario, ma un vero progetto strategico. Al suo interno sono state definite sei priorità d’azione che guideranno le scelte operative nei prossimi anni:

Rafforzare le relazioni ecologiche tra gli spazi verdi urbani;

Favorire la presenza della natura anche nelle aree costruite più dense;

Valorizzare i beni culturali e paesaggistici ;

Costruire reti di servizi di quartiere vicini ai cittadini;

Integrare alloggi sociali con servizi di prossimità ;

Promuovere il riuso del patrimonio pubblico disponibile.

Queste priorità sono declinate per tutta la città, ma gli interventi concreti varieranno a seconda del contesto locale.

Per facilitare questo processo, il territorio comunale è stato suddiviso in celle di un chilometro quadrato, all’interno delle quali sono individuate le azioni più urgenti: dal completamento di servizi carenti alla connessione degli spazi verdi, passando per la riduzione delle isole di calore e l’aumento della permeabilità dei suoli.

Obiettivi ambiziosi per una città in trasformazione

“Con l’introduzione del Piano dei Servizi diamo seguito alle previsioni del PRG e acceleriamo la realizzazione di vecchie previsioni rimaste sulla carta”, ha spiegato l’assessore all’Urbanistica di Roma, Maurizio Veloccia.

Il Piano, ha aggiunto, costituisce uno strumento “importantissimo per orientare le scelte operative”, perché fornisce un quadro aggiornato della disponibilità di aree pubbliche, della loro fruibilità e delle aree potenzialmente acquisibili o da destinarne l’uso.

Il passo successivo sarà tradurre questa mappatura in interventi concreti: acquisizioni mirate di aree, progetti per nuovi parchi e servizi, riqualificazioni di spazi esistenti, e piani di gestione che potranno essere pubblici o affidati a soggetti terzi sulla base di convenzioni precise.

Verso una città più equa

Il Piano dei Servizi si inserisce in una più ampia visione urbanistica che mira a rendere Roma una città dove la distanza dai servizi non sia più un privilegio del centro, ma una realtà diffusa in tutti i quartieri.

In un territorio vasto e articolato come quello capitolino, ridurre le disuguaglianze nella disponibilità di verde, attrezzature e servizi è una sfida cruciale per migliorare la qualità della vita dei cittadini.

