Roma approva il “Piano Sociale Cittadino”: servizi uniformi in tutti i municipi

Dopo mesi di confronto, ascolto e partecipazione, Roma compie un passo fondamentale verso un sistema sociale più inclusivo e uniforme.

L’aula dell’Assemblea Capitolina ha infatti approvato definitivamente lo schema del Piano Sociale Cittadino, frutto di un percorso partecipato che ha coinvolto realtà del terzo settore, sindacati, cittadini e operatori sociali di tutta la città.

“È stato un iter complesso, a volte faticoso, ma l’unico possibile”, spiega l’assessora alle Politiche Sociali e alla Salute, Barbara Funari, che ha seguito da vicino l’intero processo. “Per la prima volta, questo piano contiene tutti e 15 i Piani municipali, con l’obiettivo di garantire servizi sociali accessibili e omogenei in ogni angolo di Roma”.

Il lavoro dietro questa approvazione è stato intenso e articolato: oltre agli incontri con le associazioni e ai tavoli tecnici, sono stati organizzati numerosi “world cafè” nelle periferie, spazi di dialogo e confronto per ascoltare le esigenze reali dei cittadini. “Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato – continua Funari – perché il loro contributo è stato prezioso per delineare una strategia capace di rispondere ai nuovi e vecchi bisogni sociali della città”.

Non si tratta solo di numeri e dati: il Piano Sociale Cittadino introduce aggiornamenti e nuovi servizi pensati per affrontare i fenomeni sociali in evoluzione. “La nostra sfida – sottolinea l’assessora – è offrire risposte innovative e convincenti a una città che non vuole lasciare indietro nessuno”.

