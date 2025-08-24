Roma-Bologna 1-0, buona la prima per Gasperini: Wesley subito in gol

La Roma vince per 1-0 la prima partita di campionato contro il Bologna all’Olimpico, giocando una buonissima partita, e si sa chi ben comincia……

Il neo tecnico Gasperini schiera la sua prima Roma ufficiale con: Svilar in porta, Hermoso, Mancini, Ndika in difesa, Wesley, Cristante, Kone’ e Angelino a centrocampo, Soule’ ed El Shaarawy a sostegno del neo acquisto Ferguson. In panchina solo 7 uomini di movimento ma che sono Rensh, Ghilardi, El Aynaoui, Pisilli, Baldanzi, Dybala e Dovbyk.

Da subito si vede che la Roma ha cambiato pelle rispetto allo scorso anno mostrando i dettami di Gasperini. Pressing a centrocampo molto aggressivo, difesa alta, e molto triangoli sulle fasce per liberare gli uomini.

Il Bologna all’inizio sembra stordito e accusa il colpo dopo una possibile azione da rete di Immobile che scivola dopo aver preso la palla per una scivolata di Mancini al 3′.

Per 20 minuti il protagonista è Ferguson che al 5′ sfiora il gol con una sua azione personale, poi sfrutta le triangolazioni a sinistra di El Shaarawy e Angelino e va vicino al gol all’11’ e poi altra occasione di testa che esce di poco.

Kone’ è padrone del centrocampo a sinistra si va che è una meraviglia manca solo il gol. Il gol arriva ma è del Bologna ma viene annullato per fuorigioco chilometrico.

Al 23′ comincia il conteggio dei pali per questa stagione, infatti, è Cristante che di testa su punizione di Soule’ prende il legno alla destra del portiere.

Dopo mezz’ora con tanta spinta e qualità la Roma si ferma un po’ abbassa il ritmo e il Bologna prende coraggio ma non tira mai in porta e la Roma con i tre dietro e Un Kone’ stratosferico controlla ma non riesce a sbloccare nel primo tempo.

Nel secondo dopo 3 minuti è il centravanti Castro del Bologna, subentrato all’infortunato Immobile, centra la traversa con un tiro-cross che supera Svilar poi la squadra giallorossa riparte da dove aveva iniziato il primo, spingendo molto e questa volta anche a destra con Soule’ leggermente accentrato che lascia la fascia destra a Wesley che velocissimo si incunea spesso nella difesa avversaria.

Propria da una di queste incursioni nasce il gol vittoria. Lancio di Cristante per Wesley che stoppa male rientrando sul destro ma ci pensa il difensore del Bologna a restituirli la palla con un controllo maldestro, Wesley ne approfitta e sull’uscita del portiere fa un tocco che manda la palla lentamente in porta .gol l’olimpico strapieno esplode ed è 1-0.

La Roma non molla l’osso e va a cercare il raddoppio anche facendo entrare El Aynaoui per l’ottimo neo capitano El Shaarawy e un minuto dopo ha l’occasione perfetta. Galoppata di Ferguson a destra cross in mezzo e il migliore in campo in assoluto Kone’ stoppa benissimo la palla ma a due passi dalla porta fa la cosa più difficile mandando il pallone fuori.

Il Bologna fa entrare attaccanti come se piovesse per pareggiare e la Roma cambia l’attacco facendo uscire Soule’ e Ferguson per Dybala e Dovbyk. Il fantasista argentino immediatamente si mette in mostra con un tiro a giro che il portiere rossoblu para.

Il Bologna si fa vivo con il neo entraro Bernardeschi, ma è Dybala ad andare in porta Dovbyk che perde l’attimo del tiro e non riesce a dribblare il portiere e il raddoppio sfuma. Rench entra a sinistra per Angelino, Dybala fa un’altra grande azione e sfiora il raddoppio ma poi dopo 4 minuti di recupero lo splendido pubblico dell’Olimpico può esultare al triplice fischio e godersi la prima vittoria in campionato.

Buona la prima quindi, per la Roma che al di là del risultato ha mostrato già di aver assimilato i dettami tattici di Gasperini. La squadra è sembrata coesa e concentrata su ciò che vuole il suo allenatore. Chiaramente il ritmo dopo mezz’ora è un po’ scemato anche per il caldo e perché si è alla prima giornata ma nel secondo tempo la squadra ha ricominciato a macinare gioco contro poi un Bologna che negli ultimi due anni è stato protagonista del campionato.

Nel primo tempo la catena di sinistra ha funzionato bene e nel secondo è stata quella di destra. Finalmente si sono rivisto triangoli uno-due tra centrocampisti e i laterali, Buone anche le prestazioni dei tre centrali che giocando 20 metri più avanti rischiano di essere presi di infilata ed invece vanno sempre sull’anticipo sull’attaccante avversario.

Kone’ mostruoso e Ferguson ha fatto una prima mezz’ora veramente ottima dove è mancato solo il gol. Wesley prima partita e gol, non una prestazione esaltante ma si vede che è un giocatore di valore.

Se poi Dybala entra in condizione allora le cose possono farsi interessanti. Ora si spera di fare al tecnico altri due tre calciatori perché in tutti i reparti la squadra sembra corta e se si azzeccano questi ultimi colpi ci si potrà divertire.

L’importante per ora è rimanere con i piedi per terra e pensare alla prossima partita a Pisa. Splendido come sempre il pubblico, tutto il contrario del terreno di gioco che sembrava un campo di patate con buche che si aprivano con sabbia e acqua che si alzava ad ogni tiro e questo è vergognoso per la prima di campionato.

Insomma serata molto positiva per la Roma e i suoi tifosi sperando che sia la prima di tante.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.