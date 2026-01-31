Categorie: Dalle Aziende e Commercio Politica
Municipi: ,

Roma Capitale, al via la formazione per i “professionisti degli appalti”

Dal 2 febbraio parte il corso specialistico per il personale delle strutture SOS. 15 sessioni tra diritto dei contratti e trasparenza

Redazione - 31 Gennaio 2026

La Scuola di Formazione Capitolina, in sinergia con il Dipartimento Centrale Appalti e con il supporto tecnico della SNA (Scuola Nazionale dell’Amministrazione), ha progettato un iter formativo che si concluderà a maggio 2026.

L’obiettivo è chiaro: garantire che Roma Capitale non solo mantenga, ma elevi i propri standard di qualificazione come stazione appaltante.

Un programma tra diritto e innovazione

Le attività si svolgeranno in modalità online sincrona, permettendo un’interazione diretta tra docenti e discenti su temi cruciali per la pubblica amministrazione moderna:

Disciplina dei contratti pubblici: Approfondimento della normativa vigente per ridurre il contenzioso e velocizzare le procedure.

Requisiti di qualificazione: Aggiornamento sui parametri necessari per gestire autonomamente le procedure di affidamento.

Valore Pubblico: Formazione orientata non solo alla correttezza formale, ma all’efficacia reale degli investimenti sul territorio.

Istituzioni e Trasparenza

Alla giornata inaugurale di lunedì 2 febbraio parteciperanno il Direttore Generale Albino Ruberti e il Direttore della Scuola di Formazione Luca Di Maio.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.

Condividi questo articolo:   Facebook Whatsapp Telegram Twitter Email

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Scrivi un commento

Articoli Correlati