Roma Capitale, al via la formazione per i “professionisti degli appalti”

La Scuola di Formazione Capitolina, in sinergia con il Dipartimento Centrale Appalti e con il supporto tecnico della SNA (Scuola Nazionale dell’Amministrazione), ha progettato un iter formativo che si concluderà a maggio 2026.

L’obiettivo è chiaro: garantire che Roma Capitale non solo mantenga, ma elevi i propri standard di qualificazione come stazione appaltante.

Le attività si svolgeranno in modalità online sincrona, permettendo un’interazione diretta tra docenti e discenti su temi cruciali per la pubblica amministrazione moderna:

Disciplina dei contratti pubblici: Approfondimento della normativa vigente per ridurre il contenzioso e velocizzare le procedure.

Requisiti di qualificazione: Aggiornamento sui parametri necessari per gestire autonomamente le procedure di affidamento.

Valore Pubblico: Formazione orientata non solo alla correttezza formale, ma all’efficacia reale degli investimenti sul territorio.

Alla giornata inaugurale di lunedì 2 febbraio parteciperanno il Direttore Generale Albino Ruberti e il Direttore della Scuola di Formazione Luca Di Maio.

