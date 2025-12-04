Roma Capitale apre le scuole per bambini e ragazzi durante le vacanze di Natale

Anche quest’anno Roma Capitale rilancia il progetto “Scuole Aperte Natale”, trasformando gli istituti scolastici in veri e propri spazi di comunità durante le festività.

L’elenco delle scuole che hanno ottenuto il finanziamento è stato pubblicato oggi: saranno loro ad aprire i cancelli nel periodo di sospensione delle lezioni, offrendo attività ricreative, laboratori e momenti di socializzazione per bambine, bambini, ragazze e ragazzi.

L’iniziativa punta a rendere la scuola un punto di riferimento anche fuori dall’orario canonico, creando ambienti inclusivi dove crescere, incontrarsi e sviluppare nuove competenze.

Dalle attività artistiche a quelle sportive, dai giochi ai percorsi di creatività condivisa, il progetto vuole offrire un’alternativa sicura e stimolante alle famiglie durante le vacanze.

“Con Scuole Aperte Natale 2025 continuiamo a costruire una città in cui la scuola è davvero al centro del villaggio, parte viva del territorio anche durante le feste”, ha spiegato l’assessora alla Scuola, Formazione e Lavoro, Claudia Pratelli. “Le attività che partiranno nelle prossime settimane offriranno spazi sicuri di gioco, creatività e relazione, in piena continuità con il percorso educativo. Anche questo è un tassello prezioso della nostra idea di scuola”.

Un’iniziativa che, anno dopo anno, punta a consolidare il ruolo degli istituti scolastici come luoghi aperti, accoglienti e capaci di generare comunità.

