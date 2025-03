Roma capitale della moda: alla Nuvola di Fuksas il festival “Forma” celebra giovani talenti e creatività

Per due giorni, il celebre Centro Congressi La Nuvola di Fuksas si trasformerà nel cuore pulsante della moda. L’evento “Forma – Prospettive di moda + arte + creatività”, in programma il 21 e 22 marzo, riunirà otto accademie capitoline per celebrare l’innovazione e offrire una vetrina d’eccezione ai giovani designer e stilisti del futuro.

Un progetto ambizioso per riportare Roma al centro della moda

A lanciare l’iniziativa, fortemente voluta dall’assessore allo Sport, Turismo e Moda Alessandro Onorato, è stata una conferenza stampa in Campidoglio alla quale hanno partecipato il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e la vicepresidente della Regione Lazio Roberta Angelilli.

“Ci eravamo ripromessi di riportare la moda al centro di Roma e Roma al centro della moda, e non potevamo farlo senza coinvolgere le accademie. Questo festival è una grande occasione per valorizzare i giovani talenti e rafforzare il sistema territoriale,” ha dichiarato Gualtieri, sottolineando come l’appuntamento alla Nuvola rappresenti un tassello di una strategia più ampia per rilanciare la Capitale come polo dell’alta moda.

Dopo il ritorno delle grandi sfilate nella città eterna, il sindaco ha annunciato che Dolce & Gabbana presenteranno “cose straordinarie proprio qui a Roma” nei prossimi mesi, consolidando il legame tra la città e i più prestigiosi brand internazionali.

Le accademie protagoniste: creatività in primo piano

A partecipare all’evento saranno otto delle principali accademie della Capitale, tra cui:

Accademia Costume & Moda

Accademia di Belle Arti di Roma

Accademia Italiana di Arte, Moda e Design

IED – Istituto Europeo di Design

MAM – Accademia di Moda e Arti

Koefia – Accademia Internazionale di Alta Moda e d’Arte del Costume

NABA – Nuova Accademia di Belle Arti

Accademia del Lusso

Con una platea modulabile dai 400 ai 1.200 posti, l’evento mira a coinvolgere non solo gli oltre 4.000 studenti delle accademie, ma anche 10.000 giovani provenienti da più di 50 istituti scolastici, trasformando la Nuvola in uno spazio di confronto e ispirazione.

“Dare ai giovani la centralità che chiedono significa anche portarli nei luoghi simbolo della città – ha sottolineato Onorato – ma ora dobbiamo puntare a riprenderci la produttività, oggi concentrata in Toscana, Marche e Triveneto.”

Sostegno concreto ai giovani: la Regione Lazio in prima linea

A rafforzare il legame tra formazione e mondo del lavoro arriva il sostegno della Regione Lazio, pronta a lanciare un bando dedicato ai giovani talenti.

“Entro giugno coinvolgeremo le accademie per sostenere i ragazzi sia nella formazione che nell’avvio di nuove imprese – ha annunciato la vicepresidente Angelilli – e durante il festival organizzeremo uno spazio con Lazio Innova per dare voce alle start-up e all’ecosistema imprenditoriale”.

Inoltre, è in corso un dialogo con Cassa Depositi e Prestiti per fornire strumenti concreti alle giovani imprese del settore, con l’obiettivo di rendere Roma un laboratorio all’avanguardia per la moda del futuro.

La moda come motore di sviluppo e innovazione

Il festival “Forma” non è solo una celebrazione della creatività, ma un investimento sul futuro che unisce istituzioni, accademie e imprese per rilanciare Roma come hub internazionale del fashion system.

Un appuntamento imperdibile che accende i riflettori sui talenti emergenti, proiettando la Capitale verso una nuova stagione di creatività, innovazione e opportunità.

