Roma capitale della moda: migliaia di giovani alla Casa dell’Architettura per “Forces of Fashion” di Vogue

Sfilano le idee, i sogni e i volti del futuro della moda. Roma, per un giorno, si è trasformata nel cuore pulsante dello stile internazionale grazie a “Forces of Fashion”, l’evento firmato Vogue che ha portato nella Casa dell’Architettura, all’interno del complesso monumentale dell’Acquario Romano, migliaia di giovani da tutta Italia.

Un appuntamento unico, dove i protagonisti del fashion system – direttori creativi, stilisti, influencer e professionisti del settore – hanno raccontato il dietro le quinte dell’alta moda, svelando i segreti di un mondo che continua a ispirare generazioni.

Oltre 5mila giovani per ascoltare i grandi nomi della moda

Secondo le stime del Campidoglio, sono stati oltre 5mila i ragazzi e le ragazze che il 18 ottobre hanno partecipato alla giornata di talk e incontri con i nomi più prestigiosi del panorama internazionale.

“Insieme a Vogue – ha commentato Alessandro Onorato, assessore capitolino ai Grandi Eventi, Turismo, Moda e Sport – abbiamo dato ai giovani un’occasione gratuita per conoscersi, confrontarsi, divertirsi e soprattutto ascoltare e incontrare protagonisti del settore come Olivier Rousteing, direttore creativo di Balmain, e Fausto Puglisi, alla guida di Roberto Cavalli”.

Un evento pensato come un grande hub di ispirazione e formazione, dove i talenti emergenti hanno potuto respirare da vicino la passione e la creatività che animano il mondo del fashion.

Moda, talento e ispirazione: Roma parla ai giovani

L’iniziativa, finanziata dal Ministero del Turismo nell’ambito del progetto Roma Smart Tourism e realizzata in collaborazione con Roma Capitale, ha visto alternarsi sul palco anche volti amati del mondo dello spettacolo e della cultura: la cantante La Niña, l’attrice Kasia Smutniak, la ballerina Eleonora Abbagnato, étoile dell’Opera di Parigi.

Un intreccio di linguaggi, arte e creatività che ha trasformato l’Acquario Romano in un palcoscenico dove Roma ha mostrato il suo volto più contemporaneo e internazionale.

“Siamo orgogliosi – ha concluso Onorato – perché Forces of Fashion rappresenta un tassello della nostra strategia per valorizzare la moda e i giovani, creando un ponte concreto tra i professionisti e i tanti studenti e appassionati che sognano un futuro in questo mondo, grazie anche al coinvolgimento delle accademie e degli istituti della città”.

