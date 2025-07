Roma capitale della solidarietà: premiata da GoFundMe tra le città più generose d’Europa

Roma sale sul podio della generosità. La Capitale è stata riconosciuta oggi come una delle cinque città europee più attive nella raccolta fondi civica, grazie a migliaia di gesti concreti che raccontano una comunità viva, attenta, solidale.

Il premio è stato consegnato in occasione dell’incontro tra il Sindaco Roberto Gualtieri e Tim Cadogan, CEO di GoFundMe, la più grande piattaforma mondiale di fundraising sociale.

Un riconoscimento che non premia solo numeri, ma valori profondi: l’attivismo dal basso, il senso civico, il desiderio di prendersi cura insieme dei beni comuni e delle persone più fragili. Un segnale forte in un tempo in cui la partecipazione dal basso si fa sempre più centrale.

Le storie dietro le donazioni

Durante l’evento in Campidoglio, il Sindaco ha voluto premiare alcune delle esperienze più rappresentative della Roma solidale, nate dal cuore dei cittadini e cresciute con il sostegno della rete.

“Daje de Alberi”, l’associazione che ha piantato e curato nuovi alberi nei quartieri urbani della città, contrastando il degrado e portando verde e speranza;

“Matita Sospesa” dell’associazione Nonna Roma, un gesto concreto per garantire cancelleria e materiale scolastico ai bambini in difficoltà;

La raccolta fondi per il Parco Bortolotti, portata avanti da un comitato spontaneo di residenti uniti per la cura del proprio spazio verde;

Il murale in memoria di Alfredino Rampi a Garbatella, un’opera collettiva che ha trasformato il dolore in memoria condivisa.

Numeri che raccontano una comunità attiva

Dal 2018 a oggi, i cittadini romani hanno donato oltre 21 milioni di euro tramite GoFundMe, contribuendo a 54.000 raccolte fondi con ben 320.000 donazioni. Solo negli ultimi giorni, una nuova ondata di generosità è arrivata per sostenere il centro sportivo Villa De Sanctis, colpito dall’esplosione di via Gordiani.

Un dato che colpisce: Roma da sola ha rappresentato circa il 12% del totale nazionale raccolto sulla piattaforma, che in Italia ammonta a 173 milioni di euro.

«Il sistema di raccolta fondi sociale è uno strumento straordinario per rispondere a bisogni urgenti con un aiuto diretto e immediato», ha dichiarato il Sindaco Gualtieri. «Ringrazio le romane e i romani per la loro generosità, e Tim Cadogan per aver reso possibile questa rete di solidarietà digitale. Come amministrazione, vogliamo costruire una collaborazione attiva con la piattaforma, al servizio dei cittadini».

«La solidarietà dei romani parla con i numeri, ma soprattutto attraverso le storie», ha aggiunto Cadogan. «GoFundMe è un ponte tra persone: un modo moderno per rendere più potente qualcosa di antico come l’aiuto reciproco».

