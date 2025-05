Roma Capitale torna in possesso dell’impianto ippico Villa Glori

Questa mattina, con un’operazione coordinata dal dipartimento Sport con il II Gruppo della Polizia di Roma Capitale, l’Amministrazione è tornata in possesso dell’impianto ippico comunale “Villa Glori”, in viale Maresciallo Pilsudsky.

È stato rimosso il concessionario S.S.D. Lazio Equitazione, moroso per una cifra complessiva di oltre 1,2 milioni di euro dovuti per la regolarizzazione approvata nel 2006 dell’occupazione senza titolo negli anni precedenti e dei successivi canoni mai pagati. Pur avendone avuto la possibilità, la vecchia società, infatti, non si è mai messa in regola.

Restando in sella tutti questi anni solo in ragione di ricorsi e controricorsi giudiziari contro Roma Capitale. Ricorsi che ha sempre perso: gli ultimi in Consiglio di Stato lo scorso luglio e in Corte di Appello a dicembre 2024.

“Ristabiliamo un principio di legalità e di correttezza delle procedure – ha spiegato il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri – perché le regole valgono per tutti e perché i nostri impianti sportivi non possono rimanere nell’incertezza. L’Asp Asilo Savoia, che porta avanti da anni e con successo una preziosa idea di sport e di legalità, ci aiuterà a garantire la continuità del servizio mentre un percorso pubblico e trasparente individuerà il nuovo concessionario. Ringrazio l’assessore Onorato con cui dal primo giorno stiamo portando avanti questa battaglia di giustizia e legalità”.

“Abbiamo ripristinato ancora una volta la legalità – ha dichiarato Alessandro Onorato, assessore ai Grandi eventi, sport, turismo e moda di Roma Capitale – e affidato la gestione temporanea dell’impianto ad ‘Asilo Savoia’ che ringrazio per la serietà e professionalità dimostrata. Garantiremo continuità alle attività sportive e sociali di inclusione che si svolgono nell’impianto grazie anche al grande impegno dell’associazione ‘Emozione Non Ha Voce’.

Una realtà preziosa che supporteremo. Nell’ambito dell’accordo quadro tra istituzioni, l’Asp Asilo Savoia gestirà la struttura per tutto il periodo necessario alla conclusione delle procedure pubbliche per individuare il nuovo concessionario. Come sta avvenendo nell’impianto di via Aspertini, a Torre Spaccata, che Roma Capitale ha ripreso a inizio marzo. La nostra battaglia sull’impiantistica comunale non si ferma, ma prosegue spedita per riprendere tutti i circoli comunali morosi.

Abbiamo già calendarizzato altre operazioni per le prossime settimane, dopo essere tornati in possesso di strutture come il Galoppatoio di Villa Borghese, decaduto dal 2017; l’ex Orange Futbolclub, decaduto dal 2013; e il centro sportivo di via Aspertini a Torre Angela, dove la concessione era decaduta addirittura dal 2014. Solo in questi casi, insieme a Villa Glori, la morosità per mutui e canoni non pagati era di oltre 10 milioni di euro. Un danno enorme per le casse dei cittadini che non possiamo tollerare“.

“Abbiamo già avviato la procedura per la richiesta di affiliazione alla Federazione Italiana Sport Equestri – ha detto Massimiliano Monnanni, presidente di Asp Asilo Savoia -. Un passaggio necessario per garantire la continuità sportiva degli appassionati di ippica e le attività sociali dell’associazione ‘L’Emozione non ha voce’, che segue ragazze e ragazzi con autismo. Per la gestione temporanea di questo impianto, che ha una propria specificità proprio in ragione delle discipline ippiche praticate, abbiamo costituito un team dedicato con personale specializzato.

A partire dal giovane campione Neri Pieraccini, che a soli 25 anni può già vantare 5 partecipazioni ai campionati europei giovanili, 2 medaglie d’oro e numerose convocazioni in coppe internazionali e che, proprio in questi giorni, ha gareggiato nel concorso ippico internazionale di Piazza di Siena.

Sarà lui, in piena coerenza con i valori del programma ‘Talento & Tenacia’ il responsabile tecnico del centro, in collaborazione con i nostri giovani dirigenti sportivi, che metteranno a servizio esperienza, competenza ed entusiasmo per garantire continuità e servizi di qualità del centro sportivo”.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.