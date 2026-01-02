Roma, Capodanno da record: in 70mila al Circo Massimo per il brindisi con le star
Successo per il concertone con Tananai, Amoroso e Fabri Fibra. Onorato: "Macchina organizzativa impeccabile"
Il colpo d’occhio è stato impressionante: una marea umana ha riempito l’area archeologica del Circo Massimo per quello che è ormai diventato uno degli appuntamenti più attesi d’Europa.
Nonostante la folla oceanica, la serata è scivolata via tra musica e divertimento grazie a un piano di sicurezza senza precedenti che ha schierato oltre 1.500 addetti, tra staff, tecnici e forze dell’ordine.
Il Palco delle stelle: dai giovani ai big
La musica ha iniziato a scaldare l’atmosfera già dalle 20:30, quando si sono aperti i cancelli per accogliere i primi fan. Niccolò Filippucci ha rotto il ghiaccio, preparando il terreno per le grandi star.
L’energia di Alessandra Amoroso, l’eleganza pop di Tananai e la potenza ritmica di Fabri Fibra hanno accompagnato i presenti fino al countdown della mezzanotte.
Sul palco, per il tradizionale scambio di auguri, sono saliti il sindaco Roberto Gualtieri e l’assessore ai Grandi Eventi Alessandro Onorato, salutando una folla festante composta da cittadini e migliaia di turisti stranieri.
I numeri del successo: turismo e indotto
Roma si conferma una meta magnetica. I dati forniti dal Campidoglio parlano chiaro: tra il 23 e il 28 dicembre la città ha ospitato 770mila visitatori, segnando un incremento del 2,39% rispetto all’anno precedente.
«È stato un grande successo – ha commentato l’assessore Onorato – frutto del lavoro delle maestranze e della perfetta collaborazione tra forze dell’ordine, Protezione Civile e operatori sanitari».
Il messaggio del Sindaco
Affidando il suo pensiero ai social, il sindaco Gualtieri ha rivolto un augurio speciale alla cittadinanza: «Roma è una città straordinaria, capace di rinnovarsi senza perdere il legame con la storia. Continueremo a prendercene cura, con un occhio di riguardo per i più fragili. Buon anno a Roma e a chi le vuole bene».
Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.