Roma, Capodanno da record: in 70mila al Circo Massimo per il brindisi con le star

Il colpo d’occhio è stato impressionante: una marea umana ha riempito l’area archeologica del Circo Massimo per quello che è ormai diventato uno degli appuntamenti più attesi d’Europa.

Nonostante la folla oceanica, la serata è scivolata via tra musica e divertimento grazie a un piano di sicurezza senza precedenti che ha schierato oltre 1.500 addetti, tra staff, tecnici e forze dell’ordine.

Il Palco delle stelle: dai giovani ai big

La musica ha iniziato a scaldare l’atmosfera già dalle 20:30, quando si sono aperti i cancelli per accogliere i primi fan. Niccolò Filippucci ha rotto il ghiaccio, preparando il terreno per le grandi star.

L’energia di Alessandra Amoroso, l’eleganza pop di Tananai e la potenza ritmica di Fabri Fibra hanno accompagnato i presenti fino al countdown della mezzanotte.

Sul palco, per il tradizionale scambio di auguri, sono saliti il sindaco Roberto Gualtieri e l’assessore ai Grandi Eventi Alessandro Onorato, salutando una folla festante composta da cittadini e migliaia di turisti stranieri.

I numeri del successo: turismo e indotto

Roma si conferma una meta magnetica. I dati forniti dal Campidoglio parlano chiaro: tra il 23 e il 28 dicembre la città ha ospitato 770mila visitatori, segnando un incremento del 2,39% rispetto all’anno precedente.

«È stato un grande successo – ha commentato l’assessore Onorato – frutto del lavoro delle maestranze e della perfetta collaborazione tra forze dell’ordine, Protezione Civile e operatori sanitari».

Il messaggio del Sindaco

Affidando il suo pensiero ai social, il sindaco Gualtieri ha rivolto un augurio speciale alla cittadinanza: «Roma è una città straordinaria, capace di rinnovarsi senza perdere il legame con la storia. Continueremo a prendercene cura, con un occhio di riguardo per i più fragili. Buon anno a Roma e a chi le vuole bene».

