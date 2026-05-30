Roma-Chicago, patto progressista in Campidoglio: Gualtieri riceve il sindaco Johnson

Il Sindaco di Roma Capitale Roberto Gualtieri ha incontrato ieri venerdì 29 maggio in Campidoglio il Sindaco di Chicago Brandon Johnson.

Nel corso dell’incontro, i due sindaci hanno condiviso l’importanza di rafforzare le relazioni tra le città progressiste, promuovendo una collaborazione stabile tra le amministrazioni locali attraverso lo scambio di buone pratiche, strumenti di policy, esperienze amministrative e proposte innovative per affrontare le grandi sfide urbane del nostro tempo.

Particolare attenzione sarà posta ai temi della casa, della giustizia sociale, della sostenibilità ambientale, dell’innovazione urbana, dell’inclusione dei migranti, dell’antirazzismo e della tutela delle comunità più vulnerabili.

Al termine dell’incontro, i due sindaci hanno inoltre sottoscritto un impegno congiunto volto a consolidare questo percorso di collaborazione e confronto tra città progressiste.

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