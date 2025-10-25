Roma, convocato prossima settimana tavolo di coordinamento al Quarticciolo

Un confronto stabile tra istituzioni per affrontare, insieme, le fragilità abitative e sociali del Quarticciolo. È questo l’obiettivo del Tavolo di coordinamento annunciato dall’assessore alle Periferie di Roma Capitale Pino Battaglia, che sarà convocato la prossima settimana.

Il nuovo organismo metterà attorno allo stesso tavolo i rappresentanti dei dipartimenti capitolini competenti, il Municipio V, e — su invito — ATER Roma, Regione Lazio, Prefettura e le realtà territoriali, tra cui il Polo civico del Quarticciolo.

“L’obiettivo – spiega Battaglia – è costruire un metodo di lavoro stabile e partecipato, che valorizzi la collaborazione tra istituzioni e territorio, unendo l’impegno per la legalità a quello per la tutela della dignità delle persone.”

Il Tavolo sarà uno strumento operativo per analizzare e coordinare gli interventi nel quartiere, con particolare attenzione al patrimonio residenziale ATER, che necessita di un’accelerazione nei programmi di riqualificazione già avviati.

“Di fondamentale importanza – aggiunge Battaglia – è affrontare le problematiche del quadrante con un approccio sistematico e coordinato, capace di dare risposte inserite in un più ampio piano d’azione per la rigenerazione urbana e sociale del Quarticciolo. Con questo strumento Roma Capitale intende rafforzare un modello di cooperazione istituzionale basato sulla condivisione delle responsabilità e sulla vicinanza concreta alle persone e ai quartieri.”

Al termine dei lavori, gli esiti del Tavolo saranno trasmessi alla Prefettura, che li discuterà in sede di Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, per garantire il pieno coordinamento tra tutti i soggetti coinvolti.

