Roma, corteo di auto contro le politiche sulla mobilità: “No a Ztl, ciclabili e zone 30”

Domenica 16 novembre Roma sarà attraversata da un corteo di automobili che sfileranno da piazzale Luigi Nervi fino a viale della XVII Olimpiade, attraversando la città per dire “no” alle politiche sulla mobilità del Comune.

L’iniziativa è organizzata dalla segreteria romana di Fratelli d’Italia, e promette di trasformare in protesta quello che normalmente sarebbe un tranquillo pomeriggio domenicale.

Decine di auto incolonnate si metteranno nel traffico per rivendicare il diritto dei romani a usare l’auto come, dove e quando vogliono, sfidando la Ztl, le ciclabili e le zone 30 che, secondo gli organizzatori, paralizzano la città.

Il percorso del corteo e le motivazioni

Il corteo, il cui percorso è ancora in via di definizione, dovrebbe attraversare via Cristoforo Colombo, passare per il Circo Massimo e il Lungotevere, con arrivo previsto su viale della XVII Olimpiade.

“Abbiamo scelto la domenica per causare meno disagi possibili ai cittadini”, spiega il deputato e segretario romano di FdI, Marco Perissa.

Secondo Perissa, le politiche della giunta Gualtieri – Ztl, aumento delle strisce blu, aumento del biglietto del trasporto pubblico, 400 km di corsie ciclabili e zone 30 – sarebbero dannose e non sostenibili, soprattutto in attesa dei bus elettrici e dei nuovi convogli della metro.

Le proposte alternative di Fratelli d’Italia

Il partito propone un piano diverso per migliorare la mobilità, puntando su:

Una linea D “circolare”, che unisca tutte le metro di Roma, evitando linee verticali inefficaci.

Un potenziamento dei parcheggi di scambio, oggi insufficienti (15.000 posti per 1,77 milioni di auto).

L’uso della intelligenza artificiale per regolare i semafori, come già avviene a Barcellona.

Maggior ricorso allo smart working volontario, per fluidificare il traffico.

“Finché non si realizzano queste cose non si può chiedere ai romani di non usare l’automobile. È un lavoro lungo, ma serve iniziare subito per dare risposte concrete ai cittadini”, sottolinea Perissa.

Una protesta nel segno della mobilità privata

Il corteo di auto di domenica si inserisce in una strategia più ampia di FdI: mettere al centro la mobilità privata e le esigenze quotidiane dei romani, contrapponendosi a una giunta che, secondo il partito, non ha ancora completato il piano di sviluppo della mobilità.

