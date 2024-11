Roma: De Santis (LcR) bambini al freddo in numerose scuole, intervenire immediatamente

“Apprendiamo, con stupore e preoccupazione, che numerosi istituti scolastici dei Municipi II, IV, V e VII facenti capo a Roma Capitale sono attualmente privi di riscaldamento a causa della mancanza di collaudi volti a verificarne l’effettivo funzionamento.

Una negligenza intollerabile che sta provocando numerosi disagi in diversi plessi capitolini che, quotidianamente, ospitano centinaia di bimbi di età compresa tra gli 0 e i 6 anni costretti a sottostare a temperature rigide e tutt’altro che salutari.

Chiediamo, dunque, al sindaco Gualtieri e all’assessora Segnalini di attivarsi immediatamente e concretamente al fine di risolvere la criticità in oggetto e di garantire ai bimbi che frequentano gli istituti in oggetto un contesto di benessere e privo di rischi per la loro incolumità.

Dal canto nostro, continueremo a vigilare sulla problematica e monitorare gli sviluppi di una situazione assolutamente inaccettabile e lesiva dei diritti delle famiglie e dei piccoli studenti romani”.

Lo dichiara, in una nota, il capogruppo capitolino della Lista Civica Virginia Raggi Antonio De Santis.

