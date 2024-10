Roma e Lazio alla Fiera del turismo di Rimini

Roma Capitale e Regione Lazio alla Fiera TTC Travel Experience di Rimini, il punto di incontro per il turismo di tutto il mondo.

Alessandro Onorato, assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda, ha inaugurato il padiglione istituzionale con Mariano Angelucci, consigliere e presidente della Commissione Turismo, Elena Palazzo, assessora allo Sport, Turismo, Ambiente, Transizione Energetica e Sostenibilità della Regione Lazio e Antonello Aurigemma, presidente del Consiglio Regionale del Lazio.

Sul settore turismo la Capitale sta segnando numeri record di anno in anno e nel 2024 batterà il primato di 50 milioni di visitatori del 2023. In questo contesto, l’Ufficio Promozione Turistica del Dipartimento Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda ha studiato la partecipazione alla Fiera di Rimini con l’obiettivo di promuovere il territorio e raccontare una città piena di ricchezze e siti archeologici da visitare non solo nel centro storico, ma anche in luoghi meno conosciuti e nascosti.

Nello stand di Roma Capitale ci saranno 19 espositori. Sarà dato spazio anche al settore del food, con due cooking show organizzati all’interno della Fiera. Alle 13 accenderà i fornelli lo chef stellato di Pipero, Ciro Scaramardella, che preparerà ‘Risotto, robiola, chinotto e coppiette’. Alle 17 luci sulla pizza gourmet di Pier Daniele Seu di Seu Pizzeria Illuminati e Mixology show insieme a Riccardo Marinelli.

“Accoglieremo oltre 30 milioni di pellegrini che su una stima di 3,9 giorni per turista porterà quasi 100 milioni di pernottamenti durante l’anno giubilare, stiamo lavorando per decentrare i flussi turistici verso le zone più lontane dal centro con l’Antica Città di Gabii e Ostia Antica e nelle bellissime aree archeologiche e paesaggistiche della Città metropolitana. Roma è finalmente tornata a riconquistare gli investitori e con loro nuove opportunità di lavoro.

Insieme all’assessore Onorato continua il lavoro per implementare questo settore strategico per la crescita della città” dichiara Mariano Angelucci, presidente della Commissione Turismo.

Roma Capitale con ADR e ITA per valorizzare itinerari alternativi

L’Assessore Onorato ha partecipato come relatore ai panel Tutte le rotte portano a Roma: gli itinerari che valgono un viaggio e Turismo e Grandi Eventi a Roma e nel Lazio: il biennio dei record 2023-24 dove saranno illustrati i dati del settore.

In primo piano la sfida che l’Amministrazione capitolina vuole vincere per valorizzare gli itinerari alternativi di Roma, come Ostia Antica e tutto il litorale, con la collaborazione di Aeroporti di Roma e ITA.

“Bisogna intercettare i milioni di visitatori che fanno scalo a Roma – ha spiegato Onorato – che potrebbero essere dei potenziali pernottamenti, per valorizzare tutto il territorio che c’è intorno agli aeroporti. ADR ha lanciato un’iniziativa molto intelligente che noi vogliamo sostenere, ovvero lo Stop-Over, per far visitare a questi turisti in transito il Parco Archeologico di Ostia Antica durante le ore di attesa. Si può fare lo stesso anche con lo scalo di Ciampino, che intorno ha i Castelli Romani, custodi di un patrimonio naturalistico e storico unico”.

Con l’Assessore, come relatori, Massimiliano Cardullo, Responsabile Rapporti con il Governo e Autorità Locali Aeroporti di Roma e Pietro Caldaroni,

Chief Communication & Institutional Relations ITA Airways.

“È fondamentale – ha sottolineato ancora Onorato – promuovere con gli operatori i luoghi della nostra città che sono poco noti ma che da soli varrebbero un viaggio a Roma”.

“Vogliamo a contribuire a valorizzare l’Italia e il suo patrimonio – spiega Massimiliano Cardullo di Aeroporti di Roma – per questo abbiamo puntato sulla piattaforma Fly&Visit Rome per integrare facilmente uno “stopover”, ossia uno scalo di pochi giorni, a Roma e in Italia per arricchire l’esperienza dei viaggiatori e rendere più semplice e accessibile la scoperta delle bellezze culturali dei nostri territori. Lo stop-over rappresenta quindi una importante sfida e, al contempo, un’opportunità su cui ADR vuole spingere insieme alle istituzioni”.

