Roma e Lazio, scatta l’allerta meteo gialla: possibili temporali

Nuova allerta meteo su Roma e nel Lazio. Il Campidoglio ha reso noto che, a partire dal pomeriggio di oggi – martedì 19 agosto – e per le successive sei ore, sono attese condizioni di instabilità atmosferica con piogge e temporali.

Secondo quanto comunicato dal sistema di Protezione civile regionale, le precipitazioni saranno da isolate a sparse, localmente a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi complessivi da deboli a moderati. I fenomeni interesseranno in particolare i settori centro-orientali del Lazio.

Il Centro funzionale regionale ha valutato un’allerta gialla per criticità idrogeologica nelle zone del bacino medio Tevere e dell’Aniene.

Le autorità raccomandano prudenza negli spostamenti, in particolare nelle aree a rischio allagamenti o smottamenti, e invitano a seguire gli aggiornamenti sui canali ufficiali della Protezione civile e del Comune di Roma.

