Roma, Figliomeni (FDI): “Amministrazione Raggi inadempiente su alloggi ERP”

“Anche l’Amministrazione a guida Raggi è gravemente inadempiente sulla questione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, con le famiglie che sono letteralmente abbandonate dalla totale assenza di manutenzione ordinaria e straordinaria, visto che negli immobili vi sono gravi infiltrazioni d’acqua e necessitano di interventi urgenti sulle fogne e nelle parti comuni. Tra l’altro, da circa dieci anni, migliaia di famiglie che hanno aderito alla proposta di acquistare gli immobili versando l’acconto di 2.000 €, sono senza risposte e ciò è inaccettabile poiché con l’alienazione di buona parte del patrimonio pubblico si potrebbero risparmiare molti costi di gestione ed incamerare le risorse necessarie per dare risposte alle famiglie più disagiate.

“Anche in questo settore la giunta grillina è totalmente assente e con il suo immobilismo, oltre a non fare nulla in merito alla questione dell’emergenza abitativa, sta continuando nelle discriminazioni nei confronti di coloro che hanno aderito alle proposte dell’Amministrazione o vorrebbero beneficiare dell’opportunità di acquisto“.

Lo dichiara Francesco Figliomeni, consigliere di Fratelli d’Italia e vice presidente dell’Assemblea Capitolina.