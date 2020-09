Roma, Figliomeni (FDI): “Interrogazione su criticità bonus affitto”

“La gestione del bonus affitto, misura straordinaria varata a favore degli inquilini in difficoltà economica per fronteggiare la crisi dovuta all’emergenza sanitaria, ha fortemente deluso le aspettative penalizzando anche i locatori col rischio di un aumento delle morosità. Infatti, su 49 mila domande presentate al Comune di Roma, sono state liquidate appena 1300 di queste, per di più è stato lavorato solo un terzo delle pratiche e, nonostante la Regione Lazio a fine aprile abbia versato nelle casse del Comune di Roma 12 milioni di euro, soltanto a metà agosto sono cominciati a partire i primi assegni. Tra l’altro, oltre il danno di aver atteso così a lungo un intervento che doveva tamponare subito il disagio, anche la beffa di aver percepito una somma pari a 245 euro, una cifra che va ben al di sotto della somma che i richiedenti avrebbero dovuto ricevere. Abbiamo presentato una interrogazione urgente al Sindaco al fine di far accelerare l’erogazione del beneficio nella giusta misura cercando, altresì, di coinvolgere tutti i servizi a supporto di quelli in sofferenza. Ancora una volta l’amministrazione pentastellata ha dimostrato di essere inconcludente sulle priorità dei cittadini ed a farne le spese purtroppo sono diverse migliaia di famiglie”.

Lo dichiara Francesco Figliomeni, consigliere di Fratelli d’Italia e vice presidente dell’Assemblea Capitolina.