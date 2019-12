Roma, Figliomeni (FDI): “Mozione urgente per criticità riscaldamenti alloggi ERP”

“Stiamo denunciando da settimane l’inadempienza della Giunta Raggi sulla questione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, con famiglie lasciate senza riscaldamenti, letteralmente abbandonate a loro stesse a causa della totale assenza di manutenzione di questi edifici. Nelle scorse settimane abbiamo presentato un esposto alla Procura della Repubblica, varie note ed interrogazioni e adesso presenteremo anche una mozione urgente sullo stesso tema della mancata accensione degli impianti di riscaldamento, perché non è possibile lasciare le persone, specie bambini, disabili e anziani al freddo pungente di questo periodo.

“Le diverse note presentate in base alle richieste di cittadini che ci sono giunte da diverse zone di Roma, dal Quarticciolo a Ponte di Nona, da Borghesiana a Centocelle, da Villa Gordiani a Collatino, oltre ad una scuola di Monteverde, sono una dimostrazione che il problema dei riscaldamenti non funzionanti non sono un episodio sporadico ma una costante di diversi alloggi Erp. Il M5s che amministra Roma, la smetta con gli slogan e si preoccupi di risolvere questo grave problema, intervenendo subito sulle ditte inadempienti provvedendo alla rescissione del contratto per grave colpa, visto che stanno creando disagi non da poco sui cittadini delle fasce più disagiate, costretti a provvedere a proprie spese ad acquistare stufette elettriche e scaldabagni”.

Lo dichiara Francesco Figliomeni, consigliere di fratelli d’Italia e vicepresidente dell’Assemblea capitolina.