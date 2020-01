Roma, Figliomeni (FDI): “Vergogna a 5 Stelle sulla chiusura campi rom”

“Ve lo ricordate il tanto sbandierato superamento dei campi rom a Roma annunciato trionfalmente dalla Raggi? Era e rimane soltanto una presa in giro per i romani, che continuano a convivere con insediamenti abusivi, roghi tossici, furti portati avanti dalla maggior parte dei nomadi che proprio non ne vogliono sapere di integrarsi nella società. In questi anni la Giunta pentastellata non è riuscita nel suo intento di chiuderli, e su undici campi ufficiali soltanto uno è stato chiuso, il Camping River, al costo di circa 10 milioni di euro sborsati dalle tasche dei cittadini.

“Il piano nomadi del Campidoglio è l’ennesimo esempio di inettitudine grillina, che sulla scia della continuità della sinistra, sta portando avanti l’ennesimo fallimento. Il cosiddetto “patto di responsabilità solidale” che rappresenta il vincolo contrattuale che lega l’Amministrazione Comunale a ogni nucleo è stato sottoscritto solo dal 19% delle famiglie, per non parlare del bilancio del tasso di scolarizzazione perdente su tutta la linea visto che i bambini rom iscritti a scuola sono al di sotto del 40%. Ma in compenso sono nate più di 300 baraccopoli, risultano inefficaci i percorsi di avviamento al lavoro e del buono casa e su tutto i roghi tossici che continuano a minare la salute dei cittadini a causa della diossina propagata, esasperati da questa situazione insostenibile, vedi ultimo in ordine di tempo il maxi rogo del campo di Castel Romano. Come Fratelli d’Italia continueremo a dare battaglia su questo problema dello smantellamento dei campi rom e porteremo avanti il rispetto delle regole e della legalità”. Lo dichiara Francesco Figliomeni, consigliere di Fratelli d’Italia e vicepresidente dell’Assemblea Capitolina.