Roma, il degrado bussa al Campidoglio: “accampamenti e sporcizia davanti alla Bocca della Verità”

Non sono le periferie stavolta al centro del dibattito, ma il cuore pulsante del centro storico. In via di Ponte Rotto, a ridosso della Bocca della Verità e proprio sotto le finestre degli uffici dell’Anagrafe centrale, sarebbe presente da tempo un accampamento abusivo che sta scatenando l’indignazione dei residenti e delle opposizioni.

Secondo Stefano Erbaggi, la situazione avrebbe superato il livello di guardia, trasformando un percorso turistico d’eccellenza in una zona d’ombra amministrativa.

Lo sfregio al “Salotto Buono”

Il consigliere di Fratelli d’Italia descrive uno scenario desolante: tende, giacigli di fortuna e, fatto ancora più grave, l’utilizzo della sede stradale per i bisogni fisiologici degli occupanti. Un quadro che stride con la solennità dei templi romani circostanti e che, secondo Erbaggi, rappresenta un biglietto da visita inaccettabile per le migliaia di visitatori che ogni giorno affollano l’area.

«È semplicemente vergognoso che tutto questo accada a pochi metri dal Campidoglio», attacca l’esponente di FdI. «Siamo davanti all’ennesima dimostrazione di una città lasciata allo sbando, senza controllo e senza guida. Un’amministrazione che resta in silenzio mentre l’immagine di Roma viene calpestata».

Il nodo del decoro e della legalità

La critica punta dritto all’immobilismo del Campidoglio, accusato di ignorare una situazione evidente e sotto gli occhi di tutti. La richiesta è perentoria: un intervento immediato di sgombero e ripristino della legalità per restituire dignità a un’area che funge da cerniera tra il colle capitolino e il Lungotevere.

«Roma non può essere ostaggio dell’inerzia», conclude Erbaggi, richiamando la Giunta a un intervento di bonifica che non sia solo simbolico, ma strutturale, per evitare che l’area torni a essere occupata a poche ore dall’eventuale sgombero.

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