Roma, il paradosso dei nidi: nascite in calo ma iscrizioni record. Così cambia il welfare capitolino

Meno culle, ma più banchi. Roma sta vivendo un paradosso demografico che riscrive le regole del welfare cittadino: nonostante la denatalità continui a mordere, la domanda di asili nido non è mai stata così alta.

Negli ultimi cinque anni, la quota di bambini tra 0 e 2 anni che frequentano le strutture comunali è balzata dal 32,8% del 2021 a un inedito 41,5% nel 2026.

Un dato che parla chiaro: il nido non è più visto solo come un supporto alla conciliazione lavoro-famiglia, ma come una tappa fondamentale del percorso educativo.

Il tutto esaurito e la sfida delle periferie

Il successo del sistema pubblico è certificato dal tasso di riempimento, arrivato al 95% nell’attuale anno scolastico (era l’87% appena quattro anni fa).

Per rispondere a questa pressione, l’assessora alla Scuola Claudia Pratelli ha varato un piano strutturale che mira a creare 1.700 nuovi posti entro il 2027.

La bussola degli investimenti punta dritta verso le periferie, dove storicamente i servizi erano un miraggio. Ad oggi sono già 13 le nuove strutture inaugurate, tra cui spiccano progetti simbolici di riqualificazione:

Via Bravetta: un ex residence degradato trasformato in un polo 0-6 all’avanguardia.

Cecchignola e Monte Cremasco: nuovi centri per rispondere alla crescita dei quartieri più giovani.

Fondi PNRR: grazie alle risorse europee sono tornati a nuova vita nidi storici come il “Fantabosco” e Val Cannuta.

Addio al vecchio inserimento: arriva il modello svedese

La vera rivoluzione, però, è culturale. Roma sta abbracciando l’“ambientamento partecipato”, una metodologia ispirata ai Paesi del Nord Europa.

Invece di lunghe settimane di pianti e separazioni graduali, si punta su un inserimento rapido (3-4 giorni) in cui i genitori vivono la giornata scolastica insieme ai figli.

Le strutture che hanno adottato questo modello sono passate da 25 a 60 in un solo anno, segnando un punto di rottura con la didattica tradizionale.

Il piano assunzioni: 1.850 nuovi ingressi

Le mura non bastano senza le persone. Tra il 2022 e il 2025, il Campidoglio ha immesso in ruolo circa 1.700 professionisti tra educatrici e insegnanti.

Nel 2026 l’organico si rafforzerà ulteriormente con altri 150 innesti, tra cui 80 docenti della scuola dell’infanzia selezionati tramite concorso.

Parallelamente, cresce il ruolo dei coordinatori pedagogici (che passeranno da 163 a 220), figure chiave per assicurare che il passaggio dal nido alla scuola materna sia un unico filo conduttore armonico.

Estate e Climatizzazione: i nidi “h24”

Per venire incontro ai genitori lavoratori, Roma conferma l’apertura dei nidi anche a luglio, con un’offerta di oltre 12.600 posti.

La novità tecnica riguarda però il comfort: con un investimento da 1,5 milioni di euro, sono stati installati nuovi impianti di climatizzazione per rendere le aule vivibili anche durante le feroci ondate di calore estive, superando le criticità degli anni passati.

Roma, dunque, prova a cambiare volto. In una città che invecchia, l’investimento sui più piccoli diventa il pilastro per una nuova idea di comunità: più inclusiva, più moderna e finalmente capace di guardare oltre il centro storico.

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